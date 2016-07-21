台湾股市：收涨并创逾一年新高，外资续做多大盘料将高档震荡盘坚

路透台北7月21日 - 台湾股市周四收小涨且创逾一年新高。分析师说，受亚股走扬及外资持续做多带动。下半场因涨多居高思危致交易量略缩减，惟全天成交量仍在近千亿台币，料大盘将呈高档震荡盘坚走势。

台湾加权股价指数 收涨0.54%,至9,056.56点；此前收盘新高在2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为991.53亿台币，上交易日修正后为948.70亿。

〞今天有台积电、富邦金和矽品等现金股利入帐，这些额外的资金将伺机进场，大盘将维持高档整理格局。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

兆丰投顾一不愿具名分析师称，外资昨天再大买台股百亿，并在期货市场持续做多，大盘今天延续先前上涨行情，台股料将呈高档震荡盘坚走势，短线观盘重点在下周美国和日本两大央行利率利率决策会议结果。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超125.74亿台币，连九个交易日 买超共计1,054.66亿台币；上交易日修正后为买超172.02亿台币。

钟国忠说，短线台股预估将在9,000点附近震荡且慢慢消化高档压力，即使有回档在8,840点即有撑且是很好的介入点。

亚洲股市周四涨至九个月高位，受到资本流入增多以及全球油价回升提振；而美元走强，因对于美国最早9月份升息的预期见涨。

金融保险类股指数 收涨0.28%；科技类股指数 收涨0.68%。