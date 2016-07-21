台湾汇市：台币兑美元震荡微收贬，受股利汇出外资大举汇入拉锯

* 外资汇入和股利汇出拉锯，台币震荡微贬 * 热钱再涌亚洲，外资续买台股且大举汇入 * 重量级股利汇出暂告一段落，台币陷区间 * 明日台币区间料在32.000-32.100 路透台北7月21日 - 台币兑美元 周四微收贬。交易员指出，在台积电等股利大量汇出，惟外资则 汇入两股力量拉锯之下，今天台币震荡走贬，料短线台币将陷入区间整理格局。 他们表示，今年汇市重头戏--台积电 高额现金股利汇出今天登场，台币随股利汇出，而外资则 大买台股并汇入交错，加上中间有进口商和出口商买卖汇串场，尾盘股利汇出略胜一筹，台币震荡微贬。 〞今天股利汇出真的满多的，有一家外商银行一直在买美元，从头到尾都听到他们在买、一整天都在买， 其他外商银行都在卖美元。〞一大型银行交易员说。 资深汇银人士指出，今天股利汇出金额相当大，但国际热钱再度涌入亚洲，外资大买超台股且大举汇入， 在股利汇出及外资汇入款两者大致相抵之下，台币终场仅微幅收贬，〞基本上今天股利和外资两者等于是打平 的。〞 一位大型银行交易员说，今天市场有点混乱，主要台积电股利大举汇出但外资却是汇入的，加上午后人民 币和韩元双双走扬多重因素交错影响，牵动台币跟着忽升忽贬。 一外银交易员表示，今天台积电股利汇出金额的确很大，甚至有部分外资〞伺机而动〞跟着汇出，使台币 微幅走贬，惟外资领到的股利并未全数汇出，〞他们应该会留下部分资金投资台股，但那么多钱，总是要走一 点。〞 他们并称，今年以来台湾股、汇市几乎由外资一手主导，而随台积电重量股利汇出大致告一段落，短线台 币将呈区间整理格局。 台湾股市周四收小涨且创逾一年新高，加权股价指数 收涨0.54%,至9,056.56点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超160.26亿台币，连10个交易日 买超共计1,216.35 亿台币；上交易日修正后为买超127.18亿台币。 交易员预估，明日台币区间在32.000-32.100。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增 ，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.908/31.933，上日收在320.45。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.060 32.051 32.020-32.080 32.022 9.52 8.21 司 元太外汇经纪公 32.060 32.050 32.020-32.075 32.050 4.50 4.24 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.145/-0.110 -0.105/-0.085 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)