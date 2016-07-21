版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 17:47 BJT

台湾汇市：台币兑美元震荡微收贬，受股利汇出外资大举汇入拉锯

* 外资汇入和股利汇出拉锯，台币震荡微贬
    * 热钱再涌亚洲，外资续买台股且大举汇入
    * 重量级股利汇出暂告一段落，台币陷区间
    * 明日台币区间料在32.000-32.100

    路透台北7月21日 - 台币兑美元 周四微收贬。交易员指出，在台积电等股利大量汇出，惟外资则
汇入两股力量拉锯之下，今天台币震荡走贬，料短线台币将陷入区间整理格局。
    
    他们表示，今年汇市重头戏--台积电 高额现金股利汇出今天登场，台币随股利汇出，而外资则
大买台股并汇入交错，加上中间有进口商和出口商买卖汇串场，尾盘股利汇出略胜一筹，台币震荡微贬。
    
    〞今天股利汇出真的满多的，有一家外商银行一直在买美元，从头到尾都听到他们在买、一整天都在买，
其他外商银行都在卖美元。〞一大型银行交易员说。
    
    资深汇银人士指出，今天股利汇出金额相当大，但国际热钱再度涌入亚洲，外资大买超台股且大举汇入，
在股利汇出及外资汇入款两者大致相抵之下，台币终场仅微幅收贬，〞基本上今天股利和外资两者等于是打平
的。〞
        
    一位大型银行交易员说，今天市场有点混乱，主要台积电股利大举汇出但外资却是汇入的，加上午后人民
币和韩元双双走扬多重因素交错影响，牵动台币跟着忽升忽贬。
    
    一外银交易员表示，今天台积电股利汇出金额的确很大，甚至有部分外资〞伺机而动〞跟着汇出，使台币
微幅走贬，惟外资领到的股利并未全数汇出，〞他们应该会留下部分资金投资台股，但那么多钱，总是要走一
点。〞

    他们并称，今年以来台湾股、汇市几乎由外资一手主导，而随台积电重量股利汇出大致告一段落，短线台
币将呈区间整理格局。
     
    台湾股市周四收小涨且创逾一年新高，加权股价指数 收涨0.54%,至9,056.56点。 
      
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超160.26亿台币，连10个交易日 买超共计1,216.35
亿台币；上交易日修正后为买超127.18亿台币。 
    
    交易员预估，明日台币区间在32.000-32.100。              
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增
，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.908/31.933，上日收在320.45。
  
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选         
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.060     32.051   32.020-32.080   32.022     9.52    8.21
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.060     32.050   32.020-32.075   32.050     4.50    4.24
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.040              -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期        -0.145/-0.110              -0.105/-0.085
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐