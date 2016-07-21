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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 11:09 BJT

《汇市简讯》美元指数阻力位面临挑战，格局偏多

0251 GMT

* 美元指数在亚洲市场下降0.1%，由上日涨势反转

* 市场向好，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油涨0.2%，日经指数涨1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%

* 动能指标显示，5日、10日和20日移动均线微升，呈偏多排列

* 12月至5月跌势的61.8%回撤位--97.22面临考验，如收于其上，则确立偏多格局

* 昨日低点96.98和稍早高点97.18分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/29OCC2s

(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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