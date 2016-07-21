《汇市简讯》美元指数阻力位面临挑战，格局偏多

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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* 美元指数在亚洲市场下降0.1%，由上日涨势反转
* 市场向好，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油涨0.2%，日经指数涨1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
* 动能指标显示，5日、10日和20日移动均线微升，呈偏多排列
* 12月至5月跌势的61.8%回撤位--97.22面临考验，如收于其上，则确立偏多格局
* 昨日低点96.98和稍早高点97.18分别为初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/29OCC2s
(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
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