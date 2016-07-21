中国新债：国开行下周二将增发至多330亿元五期债，期限三至20年

路透上海7月21日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(26日)招标增 发五期固息债，总额不超过330亿元人民币，期限包括三年、五年、七年、10年和20年。 上述五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%； 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期CN160 207=CFXS增发债，票面利率3.24%。 10年、20年期分别为今年第10期、五期 、 增发债，票 面率依次为3.18%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期、10期和五期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年/20年：30亿元；5/7年：70亿元；10年：130亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：7月26日9:30-10:30 10/20年： 9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7/28 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 7/27-7/28 上市日 8/1 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)