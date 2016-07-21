香港个股：北控清洁能源拟引入启迪控股为策略性股东，开拓智慧能源

路透香港7月21日 - 北京控股 旗下光伏电站业务分支--北控清洁能源 周四称，拟引入国内大型企业启迪控股为策略性股东，以开拓智慧能源业务。

据公告，北控清洁能源将向启迪控股的全资附属公司启迪科创配售40.45亿股新股，相当于经扩大后股本约13.92%的股份；启迪科创将成为第二大股东，持股仅次于北控水务 。

新股认购价为每股0.17港元，较周三收市价折让16%；所得款项总额约6.88亿港元将用于开发其光伏发电相关业务及作一般营运资金。

香港时间11:21，该股升1.98%，报0.206港元。

启迪控股前身为清华科技园发展中心，旗下上市公司包括紫光股份 、启迪国际 。该公司及其关联企业的水厂数量达到158家，设计规模近600万吨/日水处理量；同时，启迪控股将在各地科技园、产业园、孵化器屋顶建立分布式光伏发电站，未来与北控清洁能源将形成优势互补。

北控清洁能源表示，“本公司目前正积极开拓智慧能源等新业务，本公司将依托启迪控股及清华系强大的科研能力和技术先进水平，与启迪控股就能源互联网、储能微网及售电等多项领域展开全方位合作。”（完）

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