企业并购：Oil Search退出对InterOil的竞购，为艾克森美孚扫除障碍

路透墨尔本7月21日 - 澳洲的Oil Search为艾克森美孚(Exxon Mobil) 斥资22亿美元收购InterOil 扫除了障碍，从而使这家美国石油巨头得以进入一块储量丰富的新气田，以增加从巴布亚新几内亚出口的油气。

此举可能促使艾克森美孚和法国石油巨头道达尔 结合二者在该国的油气权益，合作削减成本以因应石油和液化天然气(LNG)价格低迷状况。

有道达尔支持的Oil Search也参加了对InterOil的竞购，但在周四表示，不会提高竞购报价。Oil Search称，两家公司一致认为，让艾克森美孚收购InterOil，将有助于加速Elk-Antelope气田的开发。InterOil拥有该气田36.5%的权益。

作为巴布亚新几内亚LNG厂和巴布亚LNG项目合作伙伴的Oil Search预计，将两个项目合在一起或许能节省约20亿美元成本。

“对于Oil Search的股东而言，艾克森美孚成功收购InterOil，将实现我们收购InterOil和与道达尔协议原定目标中的绝大部分目标，而且还不会稀释股东权益，也没有任何收购风险，”Oil Search的董事总经理Peter Botten在一则声明中说。

道达尔周三晚间表示，正致力于与巴布亚新几内亚LNG项目合作，以实现油气资源价值的最大化。