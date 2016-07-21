《路透晚报》--7月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外汇：跨境资金流动将保持稳定，人民币汇率预期总体趋稳--外管局

中国国家外汇管理局发言人王春英称，目前中国外汇储备充裕，抵御跨境资本流动压力较强，未来有信心保持跨境资金流动稳定。人民币贬值预期逐渐减弱，汇率预期总体趋向稳定。外管局并公布，6月银行结售汇逆差128亿美元，与上月水平基本相当；上半年逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。

--路透调查：2016年中国经济增速料放缓至6.5%，央行料再祭出政策支持

一项路透调查显示，中国今年经济增速料放缓至6.5%，即政府目标区间的低端，尽管政府加大支出，而且央行料进一步放松政策，阻止经济出现更大程度地放缓。

--中国房地产：去库存要打持久战，应通过人的城镇化而非加杠杆--新华

新华社表示，近期看似红火的楼市景象并不能掩盖库存压力犹大的现实，“去库存”仍是楼市面临的严峻挑战，要做好打持久战的准备，应通过“人”的城镇化，而非加杠杆来去库存。这是新华社近几日关于楼市的第三篇时评。

--中国经济：推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持--常务会议

中国国务院周三召开常务会议部署推进互联网+物流，推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持，鼓励金融机构重点支持小微物流企业发展。

--中国税收：上半年税收收入同比增速升至9.4%，第三产业税收占比近六成

中国国家税务总局表示，上半年，全国税务部门组织税收收入64,979亿元人民币（已扣减出口退税），同比增长9.4%，较去年全年增速明显加快，其中第三产业税收占比升至近六成。

--亚洲经济：大中国区110家企业跻身财富500强，万科万达京东等首次上榜

在最新披露的2016年《财富》全球500强榜单中，大中国区有110家企业上榜（含台湾企业七家），其中新上榜和重新上榜的企业达13家，万科、大连万达集团、恒大集团等知名房地产企业、电子商务公司京东、家电巨头美的集团等首次上榜。

--全球贸易：美国在WTO警告称，中国开放经济的步伐正在回撤

美国驻世界贸易组织(WTO)副代表威尔逊周二向该组织表示，美国担心中国因为经济增速放缓而不履行其市场经济开放承诺。

--中美贸易：美对华大型洗衣机“倾销幅度”初裁与实际情况明显不符--中国商务部

美国商务部周三对原产于中国大型洗衣机做出反倾销调查初裁。对此，中国商务部表示，本案中两家强制应诉企业均为大型跨国公司的在华投资企业，其生产经营和会计准则等均采用国际通行做法，但美调查机关拒绝使用企业自身数据，而是基于替代价值等错误做法推算出所谓的“倾销幅度”，与实际情况明显不符。

--中国能源：建立风电投资监测预警机制，红色预警将暂缓核准新项目--能源局

中国国家能源局通知称，已研究建立风电投资监测预警机制，预警程度由高到低分为红色、橙色、绿色三个等级，红色预警地方将暂缓核准新的风电项目，以引导风电企业理性投资。

--新闻稿：中国企业未来将面临更大压力--标普

随着中国经济增长放缓、实体经济产能过剩压缩盈利能力和现金流、以及企业扩张偏好增加持续削弱财务杠杆，中国企业今年将面临更大压力，标普全球评级在发布的题为《中国企业信用状况在经历今年上半年困境后仍将面临压力》的报告中如是表示。

--中国经济：劳动力短缺和利润下滑构成挑战--渣打珠三角制造业调查

渣打银行称，持续的劳动力短缺、利润下滑、及订单疲弱，对中国制造业构成巨大挑战，若不追加更多的刺激措施，中国政府的经济增长目标将面临失守风险。渣打银行在2月和3月对290家在中国珠三角地区经营业务的台港制造业者进行了调查。

--银行观点： 中国发生债务危机机会较小，经济硬着陆风险低--渣打香港

渣打银行（香港）中国首席经济学家丁爽表示，尽管预期届2020年中国的总债务将增至国内生产总值（GDP）的300%，但认为出现债务危机的机会仍较小；而中国经济出现＂硬着陆＂的风险很低，政府有足够的政策工具使今年能达至6.5%的GDP增长目标。

--香港数据：6月CPI按年升幅续缓和至2.4%，因食品及租金升势减慢

香港政府统计处公布，今年6月份综合消费物价指数（CPI）按年升2.4%，低于5月2.6%升幅，通胀压力进一步缓和，因食品以及私人房屋租金的价格升势减慢。

--香港房地产：即使租金下跌三成，商业房地产商评级亦没即时压力--惠誉

评级机构惠誉周四称，香港商业房地产商有能力抵御租金及投资物业价值下滑，即使租金跌幅高至30%而物业价值亦有相若下跌，对这些业主的信贷评级亦不会带来即时压力。

【金融】

--中国央行：房地产和消费贷款增长较快，6月末个人购房贷款余额同比增逾三成

中国人民银行公布贷款投向统计报告显示，上半年房地产贷款和住户消费性贷款增长较快，截至6月末个人购房贷款余额同比增逾三成。

--中国金融：环境信息披露主体范围应扩至上市公司和发债企业--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，企业的环境信息披露是发展绿色金融的重要基础，下一步应考虑扩大披露主体范围，推动上市公司和发债企业披露环境信息，经过几年的过渡扩大到整个资本市场。

--中港个股：工行推出个人银行Ⅱ类账户服务，跨行开户将扩至更多同业

以资产计中国最大银行--工商银行称，已于近日推出个人银行Ⅱ类账户服务，客户在线自助开立Ⅱ类账户后，即可进行存款、购买投资理财产品、消费和缴费支付等交易，单日累计支付限额不超过10,000元人民币。

--路透基点：广汇汽车获得53亿元人民币定期贷款，五家银行参贷

汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国广汇汽车服务股份有限公司从五家银行获得53亿元人民币(7.94亿美元)五年期 贷款，用于支持其收购宝信汽车集团有限公司。招商银行为牵头行和簿记行，江苏银行、中国民生银行、中国进出口银行及中国工商银行参贷。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天期逆回购，本周连续四日净投放

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放100亿元，也是本周以来连续第四日净投放。

--中国货币市场：大行出资少紧势未改善，若再持续逆回购需求有望增加

中国银行间市场周四资金偏紧势头未有明显改善，因作为主要供给 方的大型银行出资稀少，具体需求方面，隔夜继续胜于七天等稍长期限。

--中国债市动态：现券期货延续上日做多热情，但短期后市已略显谨慎

中国银行间债市周四早盘现券收益率继续下行，超长期限品种收益率大幅下行后跌幅有所缩窄，国债期货则冲高后略有回落。交易员表示，市场总体延续昨日做多热情，但收益率大幅下行后市场对短期后市略加谨慎。

--《中国新债预测》30年国债收益率预测均值3.32%，需求有望稳中向好

中国财政部周五将续招标发行30年国债，路透调查显示，近期机构对长债配置价值青睐有加，导致现券二级长端收益率快速下行，不过与此同时，市场谨慎情绪也在升温，料明日长期国债投标积极性仍在，但亦不排除热度较前期有所降温可能，预测均值落在3.32%。

--中国债市：三个月国库现金定存利率2.75%，与上次持平 --业内人士

业内人士透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.75%，与上次持平。

--新债招标：进出口行一年债中标利率2.20%，10年3.1679%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标发行的一年固息债中标利率为2.20%，同时招标增发的10年期固息债中标收益率为3.1679%，两期债投标倍数为4.12倍和4.91倍。

--中国信用债：云南煤化集团同意将其12亿中票债务转移至云南圣乙投资

处在不景气行业的中国云南煤化工集团有限公司公告，同意将所发行的中期票据15云煤化MTN001 12亿元人民币债务，转移至云南圣乙投资有限公司，后者为云南省国有资本运营平台。

--《台湾新债预测》五年增额公债105/8R期得标利率料在0.50-0.51%

台湾央行周五将代财政部标售五年期增额公债105/8R。路透调查显示 ，由于央行连四度降息半码营造资金宽松环境，交易商为因应养券需求去化资金压力，惟长短券利差收敛题材 持续发酵，短线五年券殖利率续跌空间有限，料本次得标利率中值将落在0.50-0.51%，将较上月原券标售的0. 568%走跌。

【外汇】

--《人民币综述》货币锚遭遇窘境，汇率市场化之路仍阻且长

中国监管层近日疑似在6.7元关口出手维稳，再度引发市场关注，当然维稳手段依旧是组合拳，和之前大致相似，意在缓和贬值预期，但此举料消耗一定的外储；虽说美指反弹持续性待考，但当前监管层仍是市场主要的交易对手，较容易形成一致预期，汇率市场化之路仍阻且长。

--中国汇市：人民币早盘延续涨势，大行护盘下短期仍有走升可能

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价延续反弹走势，最高触及6.67元，交投仍然集中在中间价的升值区域；今日中间价亦连续第二日走升。交易员称，人民币中间价比较符合市场预期，但盘中关键点位仍有大行坚守，再加上CNH同步走升，促动客盘结汇情绪，助升汇价。

--离岸人民币：人民币6月全球货币支付份额不及加元，但仍居全球第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，尽管全球人民币业务持续增长，但加拿大元已经反超人民币，占全球支付货币份额的1.96%；人民币屈居第六位，份额为1.72%。

--离岸人民币：高盛三年期宝岛债以4.02%定价--消息

两位消息人士指出，高盛计划在台湾发行三年期宝岛债，满一年可开始赎回条件(NC1*1)以4.02%定价。一消息人士称，高盛该档宝岛债发行金额约在5亿元人民币。

--中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数重返95关口，创三周新高

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日上升0.40%至95.11，创三周新高；SDR篮子指数微升至95.83，BIS篮子指数上升至96.06，BIS指数也是7月来首次重返96关口。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，商品期货大涨带动周期股走强

中国股市沪综指周四小幅收升，结束此前连三日跌势。分析师指出，今日大盘小幅反弹，不过股指在五日均线处依然遭遇技术性压力，尾盘涨幅有所收窄。受制于现货价格持续回调影响，今日贵金属板块仍疲弱；但大宗商品期货价格大涨，带动周期股走势强于大盘。

--中港个股：万科拟投39亿元收购黑石部分商业地产，不涉证券发行

中国大型房企万科公告称，将由公司及合作方共同组成的有限合伙制基金的子公司收购黑石集团BX.N及其他独立第三方所持有的特定商业地产公司的股权。本次交易不涉及万科的任何证券发行，也未就本次交易进行任何有关发行或收购本公司股份的谈判。

--中港个股：深交所分别向万科和钜盛华发出监管函，要求完善信息披露

中国深圳证交所称，针对万科近日向非指定媒体透露未公开重大信息，对公司采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施，要求万科完善信息披露。深圳市钜盛华股份有限公司亦因信息披露问题被深交所采取同样措施。

--中国企业：万达推动业务全面转型，明年服务业收入占比增至三分之二

中国大型房地产公司万达集团正积极推动其业务转型，目标是成为一个全球体育、娱乐和旅游巨头，明年万达集团的服务业收入占比将由去年的四成提高到三分之二。

--中港个股：中国石化上半年油气产量同比下降6%，至2.19亿桶油当量