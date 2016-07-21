《汇市简讯》欧元/美元在亚洲市场的淡静交投中走高

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* 少量的空头回补和欧元/日圆需求对欧元/美元形成支撑

* 欧元/美元早前在1.1005，之后出现一些与期权相关的买盘

* 有大量行权价在1.1000的欧元/美元期权到期，应会使汇价接近那一水准

* 今日稍后欧洲央行的利率决定将影响欧元/美元走势

* 几乎没有人预期该央行会调整政策，但许多人预期央行总裁德拉吉言论将偏鸽派

(完)

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