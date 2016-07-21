《汇市简讯》欧元/美元在亚洲市场的淡静交投中走高

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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* 少量的空头回补和欧元/日圆需求对欧元/美元形成支撑
* 欧元/美元早前在1.1005，之后出现一些与期权相关的买盘
* 有大量行权价在1.1000的欧元/美元期权到期，应会使汇价接近那一水准
* 今日稍后欧洲央行的利率决定将影响欧元/美元走势
* 几乎没有人预期该央行会调整政策，但许多人预期央行总裁德拉吉言论将偏鸽派
(完)
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路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。