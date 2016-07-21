版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 13:16 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业2016年上半年总保费收入年增14.5%

路透台北7月21日 - 台湾寿险公会表示，2016年上半年寿险业总保费收入(不
含负债)较上年同期年增14.5%，主要受惠于初年度保费收入(FYP)较上年同期增长
逾两成。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2016年前六月寿险业总保费收入达1兆(万
亿)5,101.38亿台币；其中初年度保费收入达6,196.83亿元，年增24%；至于续年
度保费收入则约为8,904.54亿元，较上年度增加8.8%。
    
    寿险业2016年1-6月保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目          2016年1-6月         2015年1-6月        年成长率(%)
 初年度保费              619,683             499,801             +24.0%
 续年度保费              890,454             818,524              +8.8%
       合计            1,510,138           1,318,325             +14.5%
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐