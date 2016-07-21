台湾金融：寿险公会称寿险业2016年上半年总保费收入年增14.5%

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透台北7月21日 - 台湾寿险公会表示，2016年上半年寿险业总保费收入(不 含负债)较上年同期年增14.5%，主要受惠于初年度保费收入(FYP)较上年同期增长 逾两成。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年前六月寿险业总保费收入达1兆(万 亿)5,101.38亿台币；其中初年度保费收入达6,196.83亿元，年增24%；至于续年 度保费收入则约为8,904.54亿元，较上年度增加8.8%。 寿险业2016年1-6月保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 年成长率(%) 初年度保费 619,683 499,801 +24.0% 续年度保费 890,454 818,524 +8.8% 合计 1,510,138 1,318,325 +14.5% (完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。