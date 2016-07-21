更正-中国债市动态：现券期货延续上日做多热情，但短期后市已略显谨慎

(更正农发行债最新成交在"3.46%"左右，上日尾盘报"3.53%"，非"3.41%"及"3.43%")

路透北京7月21日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率继续下行，超长期限品种收益率大幅下行后跌幅有所缩窄，国债期货则冲高后略有回落。交易员表示，市场总体延续昨日做多热情，但收益率大幅下行后市场对短期后市略加谨慎。

他们并称，盘初超长债收益率明显下跌，但获利盘出现，跌幅随后有所收窄；而指标10年国开债收益率跌幅较小。

“收益率也是下了点，今天比较猛的还是15年、20年超长期，早盘那会下的比较多，15年农发一度下了有10个bp（基点）吧，最低到3.41%，现在回来了，到3.49%了。”北京一券商交易员说。

他表示，今日消息面相对平静，市场依然是延续昨日做多情绪，但随着获利盘出现，收益率跌幅收窄，“早上那会有点疯狂了，不知道是不是谁在收，但（跌幅）确实有点过度了，我还以为公开市场利率下调了呢。”

据交易员透露，剩余期限近15年的农发行债160409券最新成交 在3.46%左右，上日尾盘报3.53%。

受访交易员均认为，目前看收益率短期下行空间有限，但整体资金面的宽松，亦压缩收益率上行空间。

“感觉短期往下的幅度肯定大不了，（收益率）曲线都压到不能再压的程度了...但往上吧，钱还是那么多，反正我们多也不敢多，空也不敢空。”北京另一券商交易员说。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1325%/3.1280%，上日尾盘为3.1500%/3.1480%。

一级市场方面，业内人士透露，中国进出口银行上午招标发行的一年固息债中标利率为2.20%，同时招标增发的10年期固息债中标收益率为3.1679%，两期债投标倍数为4.12倍和4.91倍。