《国际主要央行公开市场操作一览》--7月21日

路透上海7月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

7/20 隔夜逆回购 -793.68 0.25%(固定利率)

7/19 隔夜逆回购 -822.73 0.25%(固定利率)

7/18 隔夜逆回购 -808.13 0.25%(固定利率)

7/15 三天逆回购 -411.62 0.25%(固定利率)

7/14 隔夜逆回购 -303.58 0.25%(固定利率)

永久操作：

7/20 买入MBS 6.13 --

7/20 买入MBS 12.70 --

7/19 买入MBS 25.20 --

7/18 买入MBS 12.70 --

7/18 买入MBS 6.13 --

7/15 买入MBS 25.20 --

7/14 买入MBS 12.70 --

《本周主要新闻》

--尽管有迹象显示美国经济已经接近充分就业，但美联储决策者似乎并不急于上调利率，有两名美联储官员表达了这类看法。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对记者重申了他的立场，表示未来数年只需升息一次，除非某种意外冲击使经济好转或变得更差。周四稍早，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在全球合作中心举办的洛矶山经济峰会上说，在等待英国退欧的影响变得明朗之际，他希望“谨慎和耐心”对待未来的升息。不过他也表示，美联储今年最多仍可能升息两次，视经济情况而定。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/19 七天期反向交易 435.693 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行意外维持利率不变，令投资者的预期落空，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。英国央行决策者周四称，将再等三周才决定是否需要祭出刺激举措，以便有充裕的时间评估，公投结果给英国经济带来的冲击究竟有多大。英国央行的会议记录显示，“多数货币政策委员会委员预计，如果支持成长和令通胀持续向目标回升之间的平衡未进一步恶化，将在8月放宽政策。”

--英国央行表示，尚未发现明显证据显示公投后英国企业受到影响，货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，她需看到更多减速的迹象后才会支持降息。英国央行在6月23日公投前警告，退欧可能影响到企业。但该央行周三表示，其地区代理机构发现，公投后调查的企业多数并不计划削减人员或投资。“迄今还没有明显证据显示企业活动普遍大幅减缓，”该报告称，不过报告还指出，业务不确定性明显上升。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 296,740

上周三 301,090

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当期变化 -4,350

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--直接参与政策制定的多名日本政府及央行官员表示，短期内日本不可能采取“直升机撒钱”政策。在日本央行的量化质化宽松(QQE)方案下，日本央行每月买进的公债数量，已超过政府向市场发债的数量。多位官员表示，日本央行积极印钞，将借贷成本压至接近零，日本政府并未积极争取修改法律，以迫使央行采取直升机撒钱政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,983亿台币定存单，较当日到期定期存单金额1,936亿台币，发行余额增47亿。

--台湾央行周二发行4,199.8亿台币定存单，含14天期定存单508亿，较当日到期定期存单金额4,150.8亿台币，发行余额增加49亿。

--台湾央行周一发行2,979.5亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,950.5亿台币，存单发行余额增29亿。 (完)