日本已公布经济指标--2016/7/21

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r -0.4% r 8月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.5% -0.5% 7月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.4% -0.3% 7月28日 -- 工业生产(m/m) 5月 -2.6% r +0.3% r 7月28日 -- 失业率 5月 3.2% @ 3.2% @ 7月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差407 顺差8,235 7月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.1% -0.4% 7月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。