中国货币市场：大行出资少紧势未改善，若再持续逆回购需求有望增加

路透上海7月21日 - 中国银行间市场周四资金偏紧势头未有明显改善，因作为主要供给 方的大型银行出资稀少，具体需求方面，隔夜继续胜于七天等稍长期限。 交易员表示，受期限过长因素抑制，稍早招标的三个月国库现金定存利率仅与上期持平 。目前市场仍多认为流动性偏紧属暂时现象，若再持续，公开市场一级交易商可能先会通过 增加报送逆回购需求来解决。 财政部与央行上午进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标 ，中标利率为2.75%，与上次持平。 上海一银行交易员称，今天公开市场只净投放了100亿，不过若资金继续紧张，未来一 级交易商对七天期逆回购的需求有望增加，以缓解这种局面。 央行公开市场今日进行了300亿元七天期逆回购，单日净投放100亿元，为本周以来连续 第四日净投放。此前三日逆回购操作量分别为500亿元、600亿元和750亿元。 上海证券交易所资金市场上，除隔夜品种因跨周末实际占用三天原因大涨外，七天期最 新成交也较上日涨逾20个基点(bp)。 对于本轮资金趋紧的持续时间，交易员认为，这需要再看看是否还有除集中缴税以外的 其他因素；若是缴税尾声期，预计时间不会太久。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0052 2.0025 +0.27 七天 2.3048 2.3224 -1.76 14天 2.5718 2.6230 -5.12 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.1450 2.4200 +272.50 七天 2.5700 2.3650 +20.50 14天 2.4850 2.3850 +10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0100 +1.00 七天 2.4000 2.4000 +0.00 14天 2.8000 2.7000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0080 2.0050 +0.30 七天 2.3110 2.3080 +0.30 三个月 2.8575 2.8615 -0.40 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)