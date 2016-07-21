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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 12:25 BJT

中国货币市场：大行出资少紧势未改善，若再持续逆回购需求有望增加

路透上海7月21日 - 中国银行间市场周四资金偏紧势头未有明显改善，因作为主要供给
方的大型银行出资稀少，具体需求方面，隔夜继续胜于七天等稍长期限。
    
    交易员表示，受期限过长因素抑制，稍早招标的三个月国库现金定存利率仅与上期持平
。目前市场仍多认为流动性偏紧属暂时现象，若再持续，公开市场一级交易商可能先会通过
增加报送逆回购需求来解决。
    
    财政部与央行上午进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标
，中标利率为2.75%，与上次持平。 
    
    上海一银行交易员称，今天公开市场只净投放了100亿，不过若资金继续紧张，未来一
级交易商对七天期逆回购的需求有望增加，以缓解这种局面。

    央行公开市场今日进行了300亿元七天期逆回购，单日净投放100亿元，为本周以来连续
第四日净投放。此前三日逆回购操作量分别为500亿元、600亿元和750亿元。 
    
    上海证券交易所资金市场上，除隔夜品种因跨周末实际占用三天原因大涨外，七天期最
新成交也较上日涨逾20个基点(bp)。
    
    对于本轮资金趋紧的持续时间，交易员认为，这需要再看看是否还有除集中缴税以外的
其他因素；若是缴税尾声期，预计时间不会太久。
            
    以下为主要货币市场利率报价:        
    
       北京时间11:45            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0052     2.0025      +0.27
         七天      2.3048     2.3224      -1.76
         14天     2.5718     2.6230      -5.12
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     5.1450     2.4200    +272.50
         七天     2.5700     2.3650     +20.50
         14天    2.4850     2.3850     +10.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0200     2.0100      +1.00
         七天   2.4000     2.4000      +0.00
         14天  2.8000     2.7000     +10.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0080     2.0050      +0.30
         七天       2.3110     2.3080      +0.30
         三个月     2.8575     2.8615      -0.40
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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