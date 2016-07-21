中国汇市：人民币早盘延续涨势，大行护盘下短期仍有走升可能

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 人民币早盘震荡反弹
* 中间价亦连续第二天走升
* 大行护盘料推动人民币小升
* 客盘对未来走势出现分化，结汇盘有所增加
路透北京7月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价延续反弹走势，最高触及6.67元，交投仍然集中在中间价的升值区域；今日中间价亦连续第二日走升。交易员称，人民币中间价比较符合市场预期，但盘中关键点位仍有大行坚守，再加上CNH同步走升，促动客盘结汇情绪，助升汇价。
交易员认为，趁美元指数走弱，人民币顺势走强，预期后市在大行护盘下，短期仍有走升可能。而市场亦显示出相对明确的信号，监管层有意推动人民币升值，比如成交区域连续两天在中间价的升值区域，盘中大行适时提供美元流动性等，而市场亦心领神会。
“6.6815左右就有大行（美元）卖盘，CNH也相对较低，客盘就出现一定分化，有些银行的结汇相对多一些...短期（人民币）有一定的升值压力。”一外资行交易员称。
北京时间12:10，人民币兑美元 即期报6.6736元,上日收报6.678元，夜盘终报6.6795元。今日人民币兑美元中间价 报6.6872元，上日中间价为6.6946元。人民币兑美元即期成交额 为96.7亿美元，上日半日为122.17亿美元。
中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差128亿美元，与上月水平基本相当；上半年逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。近期市场情绪趋向稳定理性，人民币贬值预期在减弱。人民币汇率保持了基本稳定。
路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.6813元附近，较上日上涨约133点。路透测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日上升0.40%至95.11，创三周新高；SDR篮子指数微升至95.83，BIS篮子指数上升至96.06，BIS指数也是7月来首次重返96关口。
全球汇市方面，美元兑避险货币日圆周四触及六周高位，因投资者冒险意愿仍浓，提振股市、并推高美国公债收益率(殖利率)进而利好美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.824元, 上日尾盘为6.83元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6744元, 上一交易日尾盘报6.6778元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6772；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。