中国汇市：人民币早盘延续涨势，大行护盘下短期仍有走升可能

* 人民币早盘震荡反弹

* 中间价亦连续第二天走升

* 大行护盘料推动人民币小升

* 客盘对未来走势出现分化，结汇盘有所增加

路透北京7月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价延续反弹走势，最高触及6.67元，交投仍然集中在中间价的升值区域；今日中间价亦连续第二日走升。交易员称，人民币中间价比较符合市场预期，但盘中关键点位仍有大行坚守，再加上CNH同步走升，促动客盘结汇情绪，助升汇价。

交易员认为，趁美元指数走弱，人民币顺势走强，预期后市在大行护盘下，短期仍有走升可能。而市场亦显示出相对明确的信号，监管层有意推动人民币升值，比如成交区域连续两天在中间价的升值区域，盘中大行适时提供美元流动性等，而市场亦心领神会。

“6.6815左右就有大行（美元）卖盘，CNH也相对较低，客盘就出现一定分化，有些银行的结汇相对多一些...短期（人民币）有一定的升值压力。”一外资行交易员称。

北京时间12:10，人民币兑美元 即期报6.6736元,上日收报6.678元，夜盘终报6.6795元。今日人民币兑美元中间价 报6.6872元，上日中间价为6.6946元。人民币兑美元即期成交额 为96.7亿美元，上日半日为122.17亿美元。

中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差128亿美元，与上月水平基本相当；上半年逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。近期市场情绪趋向稳定理性，人民币贬值预期在减弱。人民币汇率保持了基本稳定。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.6813元附近，较上日上涨约133点。路透测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日上升0.40%至95.11，创三周新高；SDR篮子指数微升至95.83，BIS篮子指数上升至96.06，BIS指数也是7月来首次重返96关口。

全球汇市方面，美元兑避险货币日圆周四触及六周高位，因投资者冒险意愿仍浓，提振股市、并推高美国公债收益率(殖利率)进而利好美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.824元, 上日尾盘为6.83元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6744元, 上一交易日尾盘报6.6778元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6772；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。