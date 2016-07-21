中国能源：建立风电投资监测预警机制，红色预警将暂缓核准新项目--能源局

路透北京7月21日 - 中国国家能源局周四通知称，已研究建立风电投资监测预警机制，预警程度由高到低分为红色、橙色、绿色三个等级，红色预警地方将暂缓核准新的风电项目，以引导风电企业理性投资。

据能源局网站发布的通知，风电投资监测预警机制的指标体系分为政策类指标、资源和运行类指标、经济类指标。最终风险预警结果由三类指标加权平均确定。预警目标年为发布年的一年后。

风电投资监测预警结果用于指导各省风电开发投资。预警结果为红色的地区，表示风电开发投资风险较大，国家能源局在发布预警结果的当年不下达年度开发建设规模，地方暂缓核准新的风电项目（含已纳入年度开发建设规模的项目），建议风电开发企业慎重决策建设风电项目，电网企业不再办理新的接网手续。

预警结果为橙色，表示风电开发投资具有一定风险，国家能源局原则上在发布预警结果的当年不下达年度开发建设规模。预警结果为绿色表示正常。

发布年前一年度风电平均利用小时数低于地区设定的最低保障性收购小时数，风险预警结果将直接定为红色预警。发布年前一年度弃风率超过20%的地区，风险预警结果将为橙色或橙色以上。

具体指标方面，政策类指标两项，包括风电规划落实进度预警指标和风电开发政策环境预警指标。

风电规划落实进度预警指标主要考察风电年度开发建设方案下发当年内当地实际核准项目规模占下达规模的百分比；风电开发政策环境预警指标主要根据对风电开发企业的抽样调查，评价当地政策环境（包括是否违规开展风火发电权交易、是否违规收取资源费等税费等情况）。

资源和运行类指标三项，分别为：调节能力较差电源装机比重，包括自备电厂、热电联产机组等；弃风率，发布年前一年度地区弃风率；年利用小时数，近三年风电平均利用小时数。 经济类指标两项，分别为：交易价格同比降幅，上年度风电参与各类交易的实际价格相对于标杆电价的下降百分比；抽样亏损率，上年度当地风电企业亏损数量占抽样企业数量的百分比。 （完）

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