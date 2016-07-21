香港个股：华润啤酒第二季EBITDA按年升6.7%，因销量及分销费用下降

路透香港7月21日 - 中国主要啤酒生产商--华润啤酒 周四称，截至今年6月底止三个月EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前盈利）按年上升6.7%，因销量及分销费用下降。

据公告，华润啤酒今年第二季EBITDA为14.77亿元人民币，上年同期则为13.84亿元；期内销量按年减少3.6%至346.9万千升，拖累营业额亦跌4.6%至83.6亿元。

该公司表示，销量及营业额下降，主要受不利天气及经济持续不振所影响；销售成本亦因而减少，加上销售及分销费用下降，使得EBITDA上升。

公司重申，上述啤酒业务表现是季节性的，将取决于竞争环境和市场情况，来调整今年余下时间的销售策略和费用支出。

华润啤酒于一季度的啤酒销量为265.9万千升，去年同期则为264.9万千升；同期净溢利4.42亿元人民币，上年同期则为7,900万元。

该股周四早盘收升0.64%，报15.76港元。（完）

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