香港个股：华润啤酒第二季EBITDA按年升6.7%，因销量及分销费用下降

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透香港7月21日 - 中国主要啤酒生产商--华润啤酒 周四称，截至今年6月底止三个月EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前盈利）按年上升6.7%，因销量及分销费用下降。
据公告，华润啤酒今年第二季EBITDA为14.77亿元人民币，上年同期则为13.84亿元；期内销量按年减少3.6%至346.9万千升，拖累营业额亦跌4.6%至83.6亿元。
该公司表示，销量及营业额下降，主要受不利天气及经济持续不振所影响；销售成本亦因而减少，加上销售及分销费用下降，使得EBITDA上升。
公司重申，上述啤酒业务表现是季节性的，将取决于竞争环境和市场情况，来调整今年余下时间的销售策略和费用支出。
华润啤酒于一季度的啤酒销量为265.9万千升，去年同期则为264.9万千升；同期净溢利4.42亿元人民币，上年同期则为7,900万元。
该股周四早盘收升0.64%，报15.76港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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