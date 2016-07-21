路透基点：广汇汽车获得53亿元人民币定期贷款，五家银行参贷--TRLPC

路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国广汇 汽车服务股份有限公司从五家银行获得53亿元人民币(7.94亿美元)五年期 贷款，用于支持其收购宝信汽车集团有限公司。 招商银行为牵头行和簿记行，江苏银行、中国民生银行、中国进出口 银行及中国工商银行参贷。贷款在6月中旬签署，额度并开始动用。 广汇汽车将以约115亿港元(14.8亿美元)的价格收购多达75%的宝信汽 车股权。宝信汽车为中国最大的宝马汽车(BMW)经销商。宝信被收购后将 继续在香港挂牌。 此外，宝信汽车在离岸市场寻求5.5亿美元双档定期贷款，分为A部分 3亿美元三年期分期偿还定期贷款，和B部分2.5亿美元一年期到期一次性 偿还贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点和 225个基点。两档贷款最高综合收益分别为370个基点和265个基点。渣打 担任牵头行兼簿记行。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)