路透基点：广汇汽车获得53亿元人民币定期贷款，五家银行参贷--TRLPC

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国广汇 汽车服务股份有限公司从五家银行获得53亿元人民币(7.94亿美元)五年期 贷款，用于支持其收购宝信汽车集团有限公司。 招商银行为牵头行和簿记行，江苏银行、中国民生银行、中国进出口 银行及中国工商银行参贷。贷款在6月中旬签署，额度并开始动用。 广汇汽车将以约115亿港元(14.8亿美元)的价格收购多达75%的宝信汽 车股权。宝信汽车为中国最大的宝马汽车(BMW)经销商。宝信被收购后将 继续在香港挂牌。 此外，宝信汽车在离岸市场寻求5.5亿美元双档定期贷款，分为A部分 3亿美元三年期分期偿还定期贷款，和B部分2.5亿美元一年期到期一次性 偿还贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点和 225个基点。两档贷款最高综合收益分别为370个基点和265个基点。渣打 担任牵头行兼簿记行。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。