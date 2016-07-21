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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 13:13 BJT

日本债市：公债价格下跌，因传闻政府将推额外刺激计划

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.330% +0.0 -0.330%

五年期公债 -0.335% -0.5 -0.330%

10年期公债 -0.235% +1.0 -0.245%

20年期公债 0.175% +3.0 0.145%

30年期公债 0.265% +6.0 0.205%

10年期公债期货 <0#JGB:> 153.25 -0.03 153.28

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/艾茂林; 审校 王兴亚/李爽)

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