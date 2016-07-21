日本债市：公债价格下跌，因传闻政府将推额外刺激计划

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.330% +0.0 -0.330%
五年期公债 -0.335% -0.5 -0.330%
10年期公债 -0.235% +1.0 -0.245%
20年期公债 0.175% +3.0 0.145%
30年期公债 0.265% +6.0 0.205%
10年期公债期货 <0#JGB:> 153.25 -0.03 153.28
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/艾茂林; 审校 王兴亚/李爽)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。