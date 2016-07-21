新兴汇市：马币受一马发展丑闻困扰跌至三周低点，新兴亚币普跌

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.05 106.89 -0.15 +12.38 120.30 坡元 1.3564 1.3563 -0.01 +4.50 1.4175 台币 32.061 32.051 -0.03 +3.13 33.066 韩元 1137.93 1141.00 +0.27 +3.25 1174.95 泰铢 35.03 34.98 -0.14 +2.83 36.02 菲律宾披索 47.20 47.11 -0.20 -0.64 46.90 印尼卢比 13105.00 13110.00 +0.04 +5.19 13785.00 印度卢比 67.24 67.20 -0.05 -1.61 66.15 马币 4.0520 4.0295 -0.56 +5.87 4.2900 人民币 6.6705 6.6795 +0.13 -2.67 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/王颖/张若琪 审校 王兴亚/张明钧/李爽)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。