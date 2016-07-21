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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 13:07 BJT

新兴汇市：马币受一马发展丑闻困扰跌至三周低点，新兴亚币普跌

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            107.05    106.89   -0.15  +12.38    120.30
    坡元            1.3564    1.3563   -0.01   +4.50    1.4175
    台币          32.061    32.051   -0.03   +3.13    33.066
    韩元           1137.93   1141.00   +0.27   +3.25   1174.95
    泰铢             35.03     34.98   -0.14   +2.83     36.02
    菲律宾披索       47.20     47.11   -0.20   -0.64     46.90
    印尼卢比      13105.00  13110.00   +0.04   +5.19  13785.00
    印度卢比       67.24     67.20   -0.05   -1.61     66.15
    马币            4.0520    4.0295   -0.56   +5.87    4.2900
    人民币          6.6705    6.6795   +0.13   -2.67    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译 郑茵/王颖/张若琪 审校 王兴亚/张明钧/李爽)

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