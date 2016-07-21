路透基点：台湾太电启动80亿台币五年期融资贷款--TRLPC

路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行彰化银行已为太平洋电线电缆股份有限公司(以下简称“太电”)启动80亿台币(2.47亿美元)五年期融资贷款。

贷款于7月11日启动，包括A部分70亿台币定期贷款，和B部分10亿台币等值循环信贷，贷款以台币或美元方式提取均可。B部分又细分为10亿台币等值信用证B1，和10亿台币等值的B2。B1和B2两部分总额不超过10亿台币。

A、B中台币部分的利率分别较一年期邮政储蓄利率加码127和137个基点。B中美元部分的利率较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点，将由借款人支付超出的部分。

承贷20亿台币或更多的银行将获得65个基点前端费，及牵头行兼簿记行头衔；承贷15-19亿台币获50个基点费用，及牵头行头衔；承贷10-14亿台币获40个基点费用，及参贷行头衔；承贷5-9.99亿台币获25个基点费用，及一般参贷行头衔。

银行回复截止日期是8月15日。8月8日前承贷的银行将获得10个基点的提前参贷费(early bird fee)。

土地和建筑物用作抵押，借款人董事长作为担保人。

贷款资金用于再融资及一般营运资本。