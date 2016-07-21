中港个股：工行推出个人银行Ⅱ类账户服务，跨行开户将扩至更多同业

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透北京7月21日 - 以资产计中国最大银行--工商银行 周四称，已于近日推出个人银行Ⅱ类账户服务，客户在线自助开立Ⅱ类账户后，即可进行存款、购买投资理财产品、消费和缴费支付等交易，单日累计支付限额不超过10,000元人民币。
工行新闻稿称，Ⅱ类账户作为电子账户不配发银行卡实体介质，可配合工银e支付或第三方支付等为客户网络购物、缴费等各类线上消费场景提供服务；后期跨行开立Ⅱ类账户的服务还将扩大到更多银行同业，开户渠道也将逐步扩充到自助终端。
据介绍，工行客户可以直接开通Ⅱ类账户，对于没有工行借记卡或存折的客户，目前可通过各大应用市场下载工行相关APP，注册绑定同名的交通银行 借记卡账户（I类账户）实现开立工行的Ⅱ类账户。
“构建起Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类账户一体化服务体系，不仅可满足日常小额快速支付需求，更重要的是通过账户分类管理提供了普惠、安全、便利的金融支付手段，保障客户的资金和信息安全。”新闻稿表示。
工行并称，其对Ⅱ类账户的管理和服务不收取任何费用，与绑定账户间的所有资金转账免费。工行此前已于6月1日正式推出个人银行Ⅲ类账户服务。
中国央行去年末发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，提出建立银行账户分类管理机制，根据身份信息核验手段和方法对个人银行账户进行分类，将个人人民币银行账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。
对于三类账户的功能和区别，央行解释，Ⅰ类户是全功能的银行结算账户，存款人可通过Ⅰ类户办理存款、购买投资理财产品等金融产品、支取现金、转账、消费及缴费支付等。
此外，存款人可通过Ⅱ类户办理存款、购买投资理财产品等金融产品、办理限定金额的消费和缴费支付等；可通过Ⅲ类户办理小额消费和缴费支付。Ⅱ类户与Ⅰ类户最大的区别是不能存取现金、不能向非绑定账户转账。Ⅲ类户与Ⅱ类户最大的区别是仅能办理小额消费及缴费支付。（完） (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
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