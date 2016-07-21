欧股业绩：斯沃琪上半年获利大降52%，预计下半年将回升

路透苏黎世7月21日 - 全球最大手表生产商瑞士斯沃琪(Swatch) 周四称，其预计2016年下半年获利将回升；该公司今年上半年净利大降52%至2.63亿瑞郎(2.6719亿美元)，因营收下降及缺少成本节约措施，损及公司利润。

斯沃琪称：“公司预计今年下半年瑞郎汇率较去年下半年将明显走强，因此年度业绩将接近或与去年持平，”

该公司上周发布获利预警，令市场大感意外，其股价随之大跌，但该公司称将留住员工，维持投资，只会选择性地提价。

该公司此前警告投资者称，获利至少将腰折，因香港和欧洲销售下降。(完)