欧股业绩：斯沃琪上半年获利大降52%，预计下半年将回升

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透苏黎世7月21日 - 全球最大手表生产商瑞士斯沃琪(Swatch) 周四称，其预计2016年下半年获利将回升；该公司今年上半年净利大降52%至2.63亿瑞郎(2.6719亿美元)，因营收下降及缺少成本节约措施，损及公司利润。
斯沃琪称：“公司预计今年下半年瑞郎汇率较去年下半年将明显走强，因此年度业绩将接近或与去年持平，”
该公司上周发布获利预警，令市场大感意外，其股价随之大跌，但该公司称将留住员工，维持投资，只会选择性地提价。
该公司此前警告投资者称，获利至少将腰折，因香港和欧洲销售下降。(完)
(编译 于春红; 审校 汪红英)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。