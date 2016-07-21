欧股业绩：瑞士罗氏上半年每股核心净利超预期，因部分药品销售强劲

加拿大股市：下跌，受压于金融股和汽车类股下挫
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。
路透瑞士巴塞尔7月21日 - 瑞士制药公司罗氏(Roche) 今年前六个月的每股核心净利超出市场预期，因抗哮喘新药Xolair以及治疗乳腺癌的成熟药物Herceptin等药品销售状况良好。
经特定项目调整的每股核心净利增长7%至7.74瑞郎(7.86美元)，分析师平均预计为7.52瑞郎。
罗氏是全球最大的抗癌药品生产商。该公司重申，全年经汇率调整的营收增长目标为1-5%左右，并预计每股核心净利增幅超出营收增幅。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。