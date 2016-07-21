欧股业绩：瑞士罗氏上半年每股核心净利超预期，因部分药品销售强劲

路透瑞士巴塞尔7月21日 - 瑞士制药公司罗氏(Roche) 今年前六个月的每股核心净利超出市场预期，因抗哮喘新药Xolair以及治疗乳腺癌的成熟药物Herceptin等药品销售状况良好。

经特定项目调整的每股核心净利增长7%至7.74瑞郎(7.86美元)，分析师平均预计为7.52瑞郎。

罗氏是全球最大的抗癌药品生产商。该公司重申，全年经汇率调整的营收增长目标为1-5%左右，并预计每股核心净利增幅超出营收增幅。(完)