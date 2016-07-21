新西兰经济：央行货币政策软硬兼施，令市场丈二金刚摸不着头脑

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
如今两周过去，新西兰央行完全改变立场，宣称可能需要进一步宽松政策。
新西兰元兑美元 应声跌至逾六周低点0.6952，七个交易日以来跌幅已达5%。
Beacher指出，新西兰央行在“尝试提出前瞻指引上越发笨手笨脚”，和语调慎重有度的澳洲央行形成反差。
澳洲央行自5月放宽政策以来，已悄悄地为进一步采取行动预留伏笔，但又未做出任何承诺。
“我的确认为新西兰央行的讯息更显争议，”汇丰首席分析师Paul Bloxham表示。
然而他也对该行的境况表示同情。
“新西兰央行目前正处于两难，”他补充道，他所指的是一方面房市热络发展引发金融稳定性疑虑，另一方面则是通胀低于目标。
“因此在决定政策组合上，目前是一个非常棘手的时刻，这也就是为什么对于该行而言沟通的问题如此困难。”(完)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。