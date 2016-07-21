新西兰经济：央行货币政策软硬兼施，令市场丈二金刚摸不着头脑

如今两周过去，新西兰央行完全改变立场，宣称可能需要进一步宽松政策。

新西兰元兑美元 应声跌至逾六周低点0.6952，七个交易日以来跌幅已达5%。

Beacher指出，新西兰央行在“尝试提出前瞻指引上越发笨手笨脚”，和语调慎重有度的澳洲央行形成反差。

澳洲央行自5月放宽政策以来，已悄悄地为进一步采取行动预留伏笔，但又未做出任何承诺。

“我的确认为新西兰央行的讯息更显争议，”汇丰首席分析师Paul Bloxham表示。

然而他也对该行的境况表示同情。

“新西兰央行目前正处于两难，”他补充道，他所指的是一方面房市热络发展引发金融稳定性疑虑，另一方面则是通胀低于目标。