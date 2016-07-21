版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 21日 星期四 13:59 BJT

国际油市：油价上扬，此前美国原油库存连九周下降

“一些市场人士原本预计，在美国驾驶高峰季，原油库存降幅会更大。显然这些预期落空，”Energy Aspects在一份报告中称。

能源资料协会(EIA)数据显示，7月15日止当周，美国原油库存减少230万桶。但美国原油库存为5.195亿桶，对每年这个时候来说算是历史高位水准。

汽油库存增加91.1万桶，市场预估为持平，增幅远高于平均区间的高端。

EIA数据显示，尽管汽油产量减少16.8万桶/日，但库存仍增加；炼厂原油加工量 增加31.9万桶/日，产能利用率小升0.9个百分点，至93.2%。

今年余下时间和明年上半年美国原油前景本已黯淡，交易商本周警告称，成品油供应过剩使情况更加悲观，因近期较远期期货价差已触及五个月最阔水准。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/于春红; 审校 艾茂林/陈宗琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐