国际油市：油价上扬，此前美国原油库存连九周下降

修正-国际油市：油价上涨，沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
“一些市场人士原本预计，在美国驾驶高峰季，原油库存降幅会更大。显然这些预期落空，”Energy Aspects在一份报告中称。
能源资料协会(EIA)数据显示，7月15日止当周，美国原油库存减少230万桶。但美国原油库存为5.195亿桶，对每年这个时候来说算是历史高位水准。
汽油库存增加91.1万桶，市场预估为持平，增幅远高于平均区间的高端。
EIA数据显示，尽管汽油产量减少16.8万桶/日，但库存仍增加；炼厂原油加工量 增加31.9万桶/日，产能利用率小升0.9个百分点，至93.2%。
今年余下时间和明年上半年美国原油前景本已黯淡，交易商本周警告称，成品油供应过剩使情况更加悲观，因近期较远期期货价差已触及五个月最阔水准。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/于春红; 审校 艾茂林/陈宗琦)
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
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路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。