澳新汇市：新西兰元下跌，因该国央行暗示将降息

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
“目前来看可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率稳定在目标区间中点左右，”新西兰央行在最新经济评估中称。
市场反应显示下月降息的机率增加，未来可能有更多降息。
澳元兑新西兰元 上涨0.8%至1.0720新西兰元，远离近期低点1.0303。
但澳元兑美元就没那么好运了，主要系市场也在臆测澳洲利率可能很快就将下调。澳元兑美元上涨0.23%至0.7491美元，过去五个交易日跌幅已达0.02美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英/李婷仪 审校 王兴亚/高琦)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。