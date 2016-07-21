澳新汇市：新西兰元下跌，因该国央行暗示将降息

“目前来看可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率稳定在目标区间中点左右，”新西兰央行在最新经济评估中称。

市场反应显示下月降息的机率增加，未来可能有更多降息。

但澳元兑美元就没那么好运了，主要系市场也在臆测澳洲利率可能很快就将下调。澳元兑美元上涨0.23%至0.7491美元，过去五个交易日跌幅已达0.02美元。(完)