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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 14:09 BJT

澳新汇市：新西兰元下跌，因该国央行暗示将降息

“目前来看可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率稳定在目标区间中点左右，”新西兰央行在最新经济评估中称。

市场反应显示下月降息的机率增加，未来可能有更多降息。

澳元兑新西兰元 上涨0.8%至1.0720新西兰元，远离近期低点1.0303。

但澳元兑美元就没那么好运了，主要系市场也在臆测澳洲利率可能很快就将下调。澳元兑美元上涨0.23%至0.7491美元，过去五个交易日跌幅已达0.02美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/李婷仪 审校 王兴亚/高琦)

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