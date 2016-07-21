《全球汇市》日圆触及六周低位，因日本刺激措施预期支撑风险偏好

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1031 1.1013 +0.16 +1.57 1.0860 美元/日圆 107.09 106.82 +0.25 -10.98 120.30 欧元/日圆 118.15 117.73 +0.36 -9.44 130.47 美元/瑞郎 0.9846 0.9869 -0.23 -1.72 1.0018 英镑/美元 1.3236 1.3208 +0.21 -10.19 1.4738 美元/加元 1.3041 1.3056 -0.11 -5.77 1.3839 美元/离岸人民币 6.6726 6.6769 -0.06 +1.59 6.5680 澳元/美元 0.7489 0.7477 +0.16 +2.94 0.7275 新西兰元/美元 0.6989 0.7025 -0.51 +2.40 0.6825 澳元/日圆 80.250 79.860 +0.49 -8.41 87.620 新西兰元/日圆 74.860 75.010 -0.20 -8.69 81.980 英镑/日圆 141.78 141.12 +0.47 -20.00 177.22 澳元/新西兰元 1.0713 1.0632 +0.76 +0.46 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 于春红/汪红英/李婷仪/王兴亚)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。