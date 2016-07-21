版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 14:21 BJT

《全球汇市》日圆触及六周低位，因日本刺激措施预期支撑风险偏好

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1031  1.1013  +0.16  +1.57  1.0860
    美元/日圆            107.09  106.82  +0.25 -10.98  120.30
    欧元/日圆         118.15  117.73  +0.36  -9.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9846  0.9869  -0.23  -1.72  1.0018
    英镑/美元            1.3236  1.3208  +0.21 -10.19  1.4738
    美元/加元            1.3041  1.3056  -0.11  -5.77  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6726  6.6769  -0.06  +1.59  6.5680
    澳元/美元            0.7489  0.7477  +0.16  +2.94  0.7275
    新西兰元/美元        0.6989  0.7025  -0.51  +2.40  0.6825
    澳元/日圆         80.250  79.860  +0.49  -8.41  87.620
    新西兰元/日圆     74.860  75.010  -0.20  -8.69  81.980
    英镑/日圆         141.78  141.12  +0.47 -20.00  177.22
    澳元/新西兰元     1.0713  1.0632  +0.76  +0.46  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 于春红/汪红英/李婷仪/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐