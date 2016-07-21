《汇市简讯》欧洲盘初：市场关注央行刺激计划

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
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* 美元/日圆微涨0.15%，欧元/日圆小幅走高0.28%，澳元/美元微涨0.12%，新西兰元/美元跌0.54%
* 美元/马币涨0.8%，美元/韩元下滑0.24%，美元/印尼卢比下滑0.8%
* 日经指数 涨0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上扬0.36%，KLSE指数跌0.41%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.39%，美国公债收益率1.5818%
* 政府正准备1,900亿美元刺激计划，但实际政府支出低于一半--消息
* 新西兰央行强化宽松倾向，暗示进一步降息并称本币需走贬
* 欧洲盘初：r.reuters.com/dec27t (完)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。