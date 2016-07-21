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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场关注央行刺激计划

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* 美元/日圆微涨0.15%，欧元/日圆小幅走高0.28%，澳元/美元微涨0.12%，新西兰元/美元跌0.54%

* 美元/马币涨0.8%，美元/韩元下滑0.24%，美元/印尼卢比下滑0.8%

* 日经指数 涨0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上扬0.36%，KLSE指数跌0.41%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.39%，美国公债收益率1.5818%

* 政府正准备1,900亿美元刺激计划，但实际政府支出低于一半--消息

* 新西兰央行强化宽松倾向，暗示进一步降息并称本币需走贬

* 欧洲盘初：r.reuters.com/dec27t (完)

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