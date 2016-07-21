日本股市：日经指数升至六周高位，因日圆疲软且寄望政府刺激举措

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透东京7月21日 - 日本股市日经指数周四升至六周高位，受惠于美股上涨和日圆疲软，对于政府出台大规模刺激举措的新预期也提振风险胃纳。
日经指数 收高0.8%至16,810.22，为6月8日以来最高收位。
东证股价指数 涨0.7%至1,339.39点，JPX-日经400指数 涨0.7%至12,033.16点。(完)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。