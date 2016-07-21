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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 14:30 BJT

日本股市：日经指数升至六周高位，因日圆疲软且寄望政府刺激举措

路透东京7月21日 - 日本股市日经指数周四升至六周高位，受惠于美股上涨和日圆疲软，对于政府出台大规模刺激举措的新预期也提振风险胃纳。

日经指数 收高0.8%至16,810.22，为6月8日以来最高收位。

东证股价指数 涨0.7%至1,339.39点，JPX-日经400指数 涨0.7%至12,033.16点。(完)

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