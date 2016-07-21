表格: 中国6月乙醇进出口分项数据一览

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透北京7月21日---以下是中国海关公布的6月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 111,651 440.86 473.69 619,583 989.62 原产地 美国 103,266 1,923.33 464.99 597,556 11,514.13 巴基斯坦 7,114 -54.13 591.42 10,878 -74.67 南非 1,260 5,338.07 308.33 2,521 10,782.51 德国 5 11.51 44,190.4 23 81.17 日本 3 141.01 10,966.67 10 -73.72 韩国 1 -30.83 2,003 3 -69.56 西班牙 1 188 3,900 3 59.57 英国 1 35.89 11,478 24 1,247.84 荷兰 0 -40.4 0 2 -39.67 法国 0 -89.29 0 1 18.63 巴拉圭 - - - 14 - 中华人民共和国 - - - 2 90 巴西 - - - 4,885 - 越南 - - - 3,651 -57.66 澳门 - - - 8 - 意大利 - - - 2 - 出口: 乙醇 1,314 -13.5 787.35 12,388 -24.77 目的地 朝鲜 668 -16.47 649.35 4,023 -8.78 日本 265 10.07 975.66 1,957 -21.08 台湾 186 16.78 744.01 1,455 -28.52 澳门 92 16.04 733.53 327 -17.43 印度 79 -19.39 1,372.27 260 -54.51 香港 22 239.57 1,071.91 62 47.08 越南 2 -42.86 2,200 10 9.92 巴布亚新几内亚 - -100 - 96 -70.99 美国 - -100 - 56 803,471.43 菲律宾 - - - 4,141 -32.46 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。