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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 14:36 BJT

表格: 中国6月乙醇进出口分项数据一览

路透北京7月21日---以下是中国海关公布的6月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                6月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                         111,651       440.86        473.69          619,583       989.62
   原产地
   美国                      103,266     1,923.33        464.99          597,556    11,514.13
   巴基斯坦                    7,114       -54.13        591.42           10,878       -74.67
   南非                        1,260     5,338.07        308.33            2,521    10,782.51
   德国                            5        11.51      44,190.4               23        81.17
   日本                            3       141.01     10,966.67               10       -73.72
   韩国                            1       -30.83         2,003                3       -69.56
   西班牙                          1          188         3,900                3        59.57
   英国                            1        35.89        11,478               24     1,247.84
   荷兰                            0        -40.4             0                2       -39.67
   法国                            0       -89.29             0                1        18.63
   巴拉圭                          -            -             -               14            -
   中华人民共和国                  -            -             -                2           90
   巴西                            -            -             -            4,885            -
   越南                            -            -             -            3,651       -57.66
   澳门                            -            -             -                8            -
   意大利                          -            -             -                2            -


  出口:                                                               
乙醇                           1,314        -13.5        787.35           12,388       -24.77
   目的地
   朝鲜                          668       -16.47        649.35            4,023        -8.78
   日本                          265        10.07        975.66            1,957       -21.08
   台湾                          186        16.78        744.01            1,455       -28.52
   澳门                           92        16.04        733.53              327       -17.43
   印度                           79       -19.39      1,372.27              260       -54.51
   香港                           22       239.57      1,071.91               62        47.08
   越南                            2       -42.86         2,200               10         9.92
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -               96       -70.99
   美国                            -         -100             -               56   803,471.43
   菲律宾                          -            -             -            4,141       -32.46


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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