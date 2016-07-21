中国信用债：云南煤化集团同意将其12亿中票债务转移至云南圣乙投资

路透上海7月21日 - 处在不景气行业的中国云南煤化工集团有限公司周三稍晚公告，同意将所发行的中期票据15云煤化MTN001 12亿元人民币债务，转移至云南圣乙投资有限公司，后者为云南省国有资本运营平台。

刊登在中国货币网的持有人会议决议答复并称，同意缩短上述中票持有人会议公告期限等事项。

云南省政府于今年5月同意云南圣乙投资更名为云南省国有资本运营有限公司，要求其“正确把握国有资本运营公司的战略定位”。

15云煤化MTN001由云南煤化工集团于2015年2月发行，总额12亿元人民币，期限两年，票面利率8.50%，到期日为2017年2月11日。目前主体评级为B，债项评级为BB。中债最新估值收益率 为22.3025%。

除15云煤化MTN001外，云南煤化工集团另外三期存续债为12云煤化MTN1 ，发行量18亿元；两期非公开发行债券为14云煤化PPN003及14云煤化PPN004，发行量分别为15亿元和10亿元。

14云煤化PPN003及14云煤化PPN004持有人会议日前亦发布公告，通过将两期债转移至云南圣乙投资公司的决议。该决议尚待云南煤化工集团和云南圣乙投资公司答复。

本周稍早，应持有人会议决议要求，云维股份 公告，将提前兑付11云维债(云债暂停)回售后剩余全部本息，其中本金5,369.4万元，云南圣乙投资提供担保及代偿责任。

云南煤化工集团6月末公告，债权人云南圣乙投资以公司不能清偿到期债务且缺乏清偿能力为由，向昆明中院提出对公司进行重整申请；如被受理，公司将进入重整司法程序，四期存续债将提前到期并停止计息，存在无法全额兑付的风险。 (完)

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