泰国金融：今年商业银行计划关闭的分支机构多于申请开设的数量--央行

路透曼谷7月21日 - 泰国央行总裁周四称，今年泰国的商业银行要求获准关闭的分支机构比其之前申请开设的分支机构数量多，这种情况为首次出现。

泰国央行总裁威拉泰(Veerathai Santiprabhob)告诉记者，这一情况“反映了一种”向金融技术的“转变”，其中包括电子银行业务。

威拉泰未详细说明泰国的银行今年要求开设或关闭多少家分支机构。

威拉泰称，央行计划放松对银行的现有管制，以便向泰国银行业引进更多的金融技术。

据泰国央行，6月底泰国的商业银行分支机构为7,063家。在曼谷的分支机构为2,164家，去年同期为2,182家。(完)