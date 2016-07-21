泰国金融：今年商业银行计划关闭的分支机构多于申请开设的数量--央行

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透曼谷7月21日 - 泰国央行总裁周四称，今年泰国的商业银行要求获准关闭的分支机构比其之前申请开设的分支机构数量多，这种情况为首次出现。
泰国央行总裁威拉泰(Veerathai Santiprabhob)告诉记者，这一情况“反映了一种”向金融技术的“转变”，其中包括电子银行业务。
威拉泰未详细说明泰国的银行今年要求开设或关闭多少家分支机构。
威拉泰称，央行计划放松对银行的现有管制，以便向泰国银行业引进更多的金融技术。
据泰国央行，6月底泰国的商业银行分支机构为7,063家。在曼谷的分支机构为2,164家，去年同期为2,182家。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。