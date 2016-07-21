韩股业绩：浦项钢铁第二季营业利润较上年同期下降1%，不及预估

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透首尔7月21日 - 韩国钢铁生产商浦项钢铁(POSCO) 在4-6月一季营业利润较上年同期下降1%，不及预估，因建设部门亏损超过了钢铁市场复苏及成本削减的利好影响。该公司为全球第四大钢铁生产企业。
浦项钢铁周四公布，第二季综合营业利润较上年同期降至6,785亿韩元(5.9769亿美元)，路透调查14位分析师平均预估为7,250亿韩元。
该公司第二季营收下降15%，至12.86万亿韩元。
公布财报前，浦项钢铁股价周四收低1.4%，而韩国综合股价指数 收跌0.2%。截至2015年，该公司股价已连续第六年下跌，今年迄今已累计上涨近30%。
该公司称，第三季中国钢铁价格正在企稳。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。