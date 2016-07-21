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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 15:16 BJT

韩股业绩：浦项钢铁第二季营业利润较上年同期下降1%，不及预估

路透首尔7月21日 - 韩国钢铁生产商浦项钢铁(POSCO) 在4-6月一季营业利润较上年同期下降1%，不及预估，因建设部门亏损超过了钢铁市场复苏及成本削减的利好影响。该公司为全球第四大钢铁生产企业。

浦项钢铁周四公布，第二季综合营业利润较上年同期降至6,785亿韩元(5.9769亿美元)，路透调查14位分析师平均预估为7,250亿韩元。

该公司第二季营收下降15%，至12.86万亿韩元。

公布财报前，浦项钢铁股价周四收低1.4%，而韩国综合股价指数 收跌0.2%。截至2015年，该公司股价已连续第六年下跌，今年迄今已累计上涨近30%。

该公司称，第三季中国钢铁价格正在企稳。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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