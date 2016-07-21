全球金市：金价触及三周低点之后反弹，聚焦欧洲央行会议

欧洲央行周四几乎肯定会维持利率不变，将在1145GMT时宣布利率决议。

“金价技术面愈来愈脆弱，现在所有的目光都转向欧洲央行议息会议。若欧洲央行暗示政策将更将宽松，那么金价可能会受到提振，尽管美元可能也会因而走强，”INTL FCStone分析师Edward Meir说道。

据路透技术分析师王涛，现货金已在每盎司1,313美元寻获支撑，或许暂时会徘徊在该水准附近，然后再跌向下档支撑1,298美元。

现货银 涨0.1%，报每盎司19.41美元。现货铂金 升0.5%，报1,085.20美元。现货钯金 涨0.5%，报673.08美元。(完)

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