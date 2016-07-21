全球金市：金价触及三周低点之后反弹，聚焦欧洲央行会议

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
欧洲央行周四几乎肯定会维持利率不变，将在1145GMT时宣布利率决议。
“金价技术面愈来愈脆弱，现在所有的目光都转向欧洲央行议息会议。若欧洲央行暗示政策将更将宽松，那么金价可能会受到提振，尽管美元可能也会因而走强，”INTL FCStone分析师Edward Meir说道。
据路透技术分析师王涛，现货金已在每盎司1,313美元寻获支撑，或许暂时会徘徊在该水准附近，然后再跌向下档支撑1,298美元。
现货银 涨0.1%，报每盎司19.41美元。现货铂金 升0.5%，报1,085.20美元。现货钯金 涨0.5%，报673.08美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。