欧股业绩：酿酒商SABMiller季度营收下滑4%，受非洲经济动荡影响

路透伦敦7月21日 - 酿酒商SABMiller 周二公布季度营收下滑，受非洲部分市场营运不利影响。SABMiller目前还处在被百威英博(Anheuser-Busch InBev) 收购的过程中。

旗下拥有Castle Lager、Peroni与Grolsch等啤酒品牌的SABMiller表示，6月30日止的第一季集团净营收下滑4%，销售量平平。

扣除收购、资产处置与汇率波动影响后的营收成长2%，因欧洲、南非与拉美的营运成长，抵销非洲其他市场更不利的情况，后者的销售量受到经济动荡与市况艰困冲击。

SABMiller周四在公司年度大会前公布的交易声明中，并未提到百威英博对其进行的1,070亿美元收购案。这笔收购案在周三收到美国的批准。

最近几周，在英国股市挂牌的SABMiller受到密切检视，因为英镑贬值使得这笔现金交易给多数SABMiller股东的相对吸引力相对下降。

TCI与Elliott Advisors这两家维权对冲基金，提升了股东或将试图要求更好的并购条件的可能性。这两家基金持有SABMiller少数股权。(完)