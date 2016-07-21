欧股业绩：酿酒商SABMiller季度营收下滑4%，受非洲经济动荡影响

修正-国际油市：油价上涨，沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透伦敦7月21日 - 酿酒商SABMiller 周二公布季度营收下滑，受非洲部分市场营运不利影响。SABMiller目前还处在被百威英博(Anheuser-Busch InBev) 收购的过程中。
旗下拥有Castle Lager、Peroni与Grolsch等啤酒品牌的SABMiller表示，6月30日止的第一季集团净营收下滑4%，销售量平平。
扣除收购、资产处置与汇率波动影响后的营收成长2%，因欧洲、南非与拉美的营运成长，抵销非洲其他市场更不利的情况，后者的销售量受到经济动荡与市况艰困冲击。
SABMiller周四在公司年度大会前公布的交易声明中，并未提到百威英博对其进行的1,070亿美元收购案。这笔收购案在周三收到美国的批准。
最近几周，在英国股市挂牌的SABMiller受到密切检视，因为英镑贬值使得这笔现金交易给多数SABMiller股东的相对吸引力相对下降。
TCI与Elliott Advisors这两家维权对冲基金，提升了股东或将试图要求更好的并购条件的可能性。这两家基金持有SABMiller少数股权。(完)
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。