《台湾新债预测》五年增额公债105/8R期得标利率料在0.50-0.51%

* 标售标的：五年增额债105/8R * 标售时间：周五(22日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：0.50-0.51% * 受访机构：11家 路透台北7月21日 - 台湾央行周五将代财政部标售五年期增额公债105/8R 。路透调查显示 ，由于央行连四度降息半码营造资金宽松环境，交易商为因应养券需求去化资金压力，惟长短券利差收敛题材 持续发酵，短线五年券殖利率续跌空间有限，料本次得标利率中值将落在0.50-0.51%，将较上月原券标售的0. 568%走跌。 路透周四采访11家金融机构，包括六家大型银行、二家大型票券及三家大型证券商。大区间落在0.49-0.5 3%。 以下为交易员观点整理： --随着长短券殖利率收敛的议题持续发酵，短线部分资金转进长券，令短券买气转淡，其中五年券多为资 金配置及养券需求，殖利率下跌空间较为有限，本次五年增额券105/8R得标利率料落在0.50%附近。 --金融机构间基于养券需求参与本次标售，对利率将较有所坚持，预计低于0.50%也不会积极竞标，毕竟 距离原券标售的0.568%已有段距离，料本次得标利率在0.50-0.51%间。 --尽管今日30年长券受到多方买盘进场压低利率，一度带动各年期主流券殖利率走跌，不过周五将标售的 105/8R殖利率尾盘跌幅收敛至平盘，因此推估该得标利率可能在今日收盘价0.505%左右。 --今年每季皆有五年新券发行，筹码供给仍算充裕，交易商或多或少已累积一定部位，且10月又有一档五 年券300亿台币标售，因此不致于出现抢标的情形，料本次得标利率稍高于0.50%的机会较高。 --目前整体宽松态势对多方较为有利，105/8R发行前交易期间因报价太宽以致空方意愿低落，至上日空单 量仅约19亿台币，明显低于市场预期。 本次105/8R期公债预计标售300亿台币。周四发行前交易殖利率持平作收报在0.5050%，整个发行前交易期 间的成交区间落在在0.4825%-0.5165%。 上月五年期公债105/8期 得标利率为0.5680%；得标比重方面，银行业得标比重37.5%、证券 业40%、票券业9.17%、保险业13.33%。 (完) 以下为各金融机构的预期区间： 金融机构 区间低位 区间高位(%) ------------------------------------------- 大型银行一 0.50 0.52 大型银行二 0.50 0.53 大型银行三 0.50 0.51 大型银行四 0.50 0.53 大型银行五 0.49 0.51 大型银行六 0.50 0.51 大型票券公司一 0.50 0.52 大型票券公司二 0.495 0.505 大型证券商一 0.49 0.51 大型证券商二 0.50 0.52 大型证券商三 0.49 0.51 ------------------------------------------- 中 值 0.50 0.51 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)