表格：外资在韩国股市买超393亿韩元，连续第11个交易日买超

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透首尔7月21日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超393 亿韩元，为连续第11个交易日买超，期间累计买超规模为2.88万亿(兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超) ： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 7月21日 39.3 -77.6 33.4 ^7月20日 179.5 -221.4 32.0 7月19日 314.9 -425.5 117.8 7月18日 231.7 -213.9 -2.2 7月15日 490.9 -306.6 -188.2 7月14日 368.4 -228.1 -136.7 7月13日 581.0 -380.3 -187.4 7月12日 193.0 -48.4 -194.2 7月11日 268.3 83.2 -390.4 7月 8日 41.3 -289.8 204.7 7月 7日 169.5 -119.6 -90.3 7月 6日 -430.0 -138.4 511.3 7月 5日 12.9 -210.8 138.2 7月 4日 179.4 -145.4 -66.5 7月 1日 252.5 -90.8 -205.3 ---------------------------------------------------- 本月以来 2,892.4 -2,813.3 -423.6 ---------------------------------------------------- 今年以来 6,594.0 -3,984.2 -3,912.5 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。