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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超393亿韩元，连续第11个交易日买超

路透首尔7月21日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超393
亿韩元，为连续第11个交易日买超，期间累计买超规模为2.88万亿(兆)韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)
：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     7月21日        39.3          -77.6           33.4
    ^7月20日       179.5         -221.4           32.0
     7月19日       314.9         -425.5          117.8
     7月18日       231.7         -213.9           -2.2
     7月15日       490.9         -306.6         -188.2
     7月14日       368.4         -228.1         -136.7
     7月13日       581.0         -380.3         -187.4
     7月12日       193.0          -48.4         -194.2
     7月11日       268.3           83.2         -390.4
     7月 8日        41.3         -289.8          204.7
     7月 7日       169.5         -119.6          -90.3
     7月 6日      -430.0         -138.4          511.3
     7月 5日        12.9         -210.8          138.2
     7月 4日       179.4         -145.4          -66.5
     7月 1日       252.5          -90.8         -205.3
      ----------------------------------------------------
    本月以来     2,892.4       -2,813.3         -423.6
    ----------------------------------------------------
    今年以来     6,594.0       -3,984.2       -3,912.5
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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