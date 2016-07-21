更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，台积电等股利发放无碍宽松格局

* 台积电等发逾2,000亿台币现金股利 * 外资虽有汇出需求但也有热钱流入 * 政府基金帐户集中公股银行，供给量更多 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者/董永年 路透台北7月21日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四持稳。资金调度人士说，今日台积电 、富邦 金控 等数家企业发放共逾2,000亿台币的现金股利，资金主要流向大型公股银行与外资保管行，并未 对调度产生影响。 他们表示，虽然台积电现金股利有近八成落到外资手中，且有的陆续汇出，但近期仍有热钱流入，整体资 金池水位并未出现明显变化，市况仍不脱宽松格局。 〞跨月资金供给都有，利率持稳，这月底不会紧。〞一资金调度人员说。 另一票券商人士表示，企业现金股利除外资是主要领取对象外，退辅、劳退、国安基金也是大户，这些机 构的帐户集中在大型公股银行。由于知道现金股利发放后将让资金明显增加，大型公股银行已早早安排跨月短 票与拆款，在此情形下，拆入调度也相对容易。 不过拆款利率持稳未变，银行资调人员称，跨月拆借利率对象若是银行，成交在0.28%，票券商则为0.30% 。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.060 32.051 台湾加权股价指数<.TWII 9,056.56 9,007.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.210% 0.176-0.210% --一周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.176-0.300% --两周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.180-0.310% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员指出，今日市况持平于上日，短票利率依旧不变，主要成交在0.30%。 他们说，今日在台积电大额股利汇入投资人帐户后，市场资金分配较为趋平，整体仍相当宽裕，不过银行 还是坚持买票利率不愿下调。 〞0.30%还是铁板一块。〞一大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.301%，区间在0.25-0.38%，成交量为60.62亿 台币；前日加权平均利率在0.30%，利率区间为0.28-0.35%，交易金额为76.07亿台币。 台湾央行周四发行2,353亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,318亿台币，发行余额增35亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，余日为周五1,615亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为361亿台币，累计超额准备7,232亿台币、加计前期1%的超额准 备为9,511亿台币。 **RP利率稳定** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日虽有台积电等企业大额现金股利发放，但效应已过，对RP市 场没有影响，整体资金仍宽松。 〞投信钱还蛮多的，可能与股市热络，申购款增加有关。〞一大型票券商交易员说。 另一证券商交易员则称，由于资金持续宽松，有银行已不再坚持利率而有微幅调整弹性，月内公债RP利率 有些可做在0.28%，但跨月仍在0.30%之上。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与银行承作的公债RP 利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36 %。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率与上日水 准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 林高丽)