欧洲汇市：英镑走坚，因英国央行官员福布斯亦警告不应急于降息

“这几位较强硬的MPC委员站出来反对支持8月降息，”摩根士丹利外汇分析主管Hans Redeker说。

“这可能导致市场限制对于8月降息幅度的预期。我们仍会逢高出脱英镑/美元，因我们的分析师预计，有足够多的委员会投票赞成降息。”

英镑兑美元 涨0.4%至1.3254，欧元兑英镑 下滑0.2%至0.8320英镑。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉预计将在今日稍晚的记者会上发表鸽派论调，欧元也因此承压。欧洲央行周四召开货币政策会议，外界广泛预计其将维持利率不变。

定于0830GMT公布的英国零售销售数据受关注，预计6月零售销售较上月下降0.6%，较上年同增长5%，小于5月时6%的增幅。

同时公布的还有公共部门借款数据，料显示有所改观。为未来数月借款料上升，因政府可能放松财政政策以缓冲英国退欧给经济带来的冲击。

交易员和分析师称，周五的采购经理人指数(PMI)将让人有机会更深入考察经济对退欧公投的短期反应。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价