欧洲汇市：英镑走坚，因英国央行官员福布斯亦警告不应急于降息

加拿大股市：下跌，受压于金融股和汽车类股下挫
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。
“这几位较强硬的MPC委员站出来反对支持8月降息，”摩根士丹利外汇分析主管Hans Redeker说。
“这可能导致市场限制对于8月降息幅度的预期。我们仍会逢高出脱英镑/美元，因我们的分析师预计，有足够多的委员会投票赞成降息。”
英镑兑美元 涨0.4%至1.3254，欧元兑英镑 下滑0.2%至0.8320英镑。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉预计将在今日稍晚的记者会上发表鸽派论调，欧元也因此承压。欧洲央行周四召开货币政策会议，外界广泛预计其将维持利率不变。
定于0830GMT公布的英国零售销售数据受关注，预计6月零售销售较上月下降0.6%，较上年同增长5%，小于5月时6%的增幅。
同时公布的还有公共部门借款数据，料显示有所改观。为未来数月借款料上升，因政府可能放松财政政策以缓冲英国退欧给经济带来的冲击。
交易员和分析师称，周五的采购经理人指数(PMI)将让人有机会更深入考察经济对退欧公投的短期反应。(完)
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(编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍/高琦)
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。