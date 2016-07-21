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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 17:09 BJT

表格：台湾上市公司2016年现金股利发放日程表

路透台北7月21日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额
现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，已于7月21日发放。           

    交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；金管会统计显示，目前外资持有台股
市值达逾三成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。

    以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)：

     公司名称       现金股利发放金额     发放日期     
    ----------------------------------------------- 
    台塑化        381.0           7/22
    宝成          381.04          7/22
    国泰金        251.3           7/25
    台达电        129.9           7/29 
    台化          205.14          8/3 
    远传          122.19          8/5  
    台塑          229.17          8/10 
    元大金         43.26          8/10
    联发科        172.87          8/11
    联电           69.07          8/11        
    南亚          261.72          8/17 
    中华电        425.51          8/26  
    广达          146.78          8/26
   *中信金        146.02          8/26
   *华硕          111.41          8/31
   *统一超         74.85          9/7 
   *统一          113.64          9/9 
    
    查询各上市公司股利发放，请点选(here) 
    
    注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
       2.*表更新。(完)     

 (记者 董永年；审校 詹静宜)

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