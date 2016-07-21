表格：台湾上市公司2016年现金股利发放日程表

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透台北7月21日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额 现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，已于7月21日发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；金管会统计显示，目前外资持有台股 市值达逾三成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 发放日期 ----------------------------------------------- 台塑化 381.0 7/22 宝成 381.04 7/22 国泰金 251.3 7/25 台达电 129.9 7/29 台化 205.14 8/3 远传 122.19 8/5 台塑 229.17 8/10 元大金 43.26 8/10 联发科 172.87 8/11 联电 69.07 8/11 南亚 261.72 8/17 中华电 425.51 8/26 广达 146.78 8/26 *中信金 146.02 8/26 *华硕 111.41 8/31 *统一超 74.85 9/7 *统一 113.64 9/9 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 董永年；审校 詹静宜)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。