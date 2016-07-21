《中国新债预测》30年国债收益率预测均值3.32%，需求有望稳中向好

* 招标品种：财政部30年续发固息国债

* 期限及招标金额：260亿元

* 招标时间: 周五(22日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(保险、银行、券商)

* 预测区间：3.28%-3.38%

* 预测均值: 3.32%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月21日 - 中国财政部周五将续招标发行30年国债，路透调查显示，近期机构对长债配置价值青睐有加，导致现券二级长端收益率快速下行，不过与此同时，市场谨慎情绪也在升温，料明日长期国债投标积极性仍在，但亦不排除热度较前期有所降温可能，预测均值落在3.32%。

上海一银行交易员表示，近期长债备受吹捧，市场热度比较高，早上二级长端收益率下了近10个基点，不过午后有所反弹;预计明天30年国债需求应该不会差，中标利率会低于二级，从期限利差来看区间在3.28%-3.32%。

“从下午的国开20年长债来看，需求还是不错，只是热度不及之前了，很多投标的机构反馈收益率下行太快，还是先观望一下。”他称。

进出口行今日上午招标发行的一年固息债中标利率为2.20%，同时招标增发的10年期固息债中标收益率为3.1679%，两期债投标倍数为4.12倍和4.91倍。

国开行下午招标发行的三年、10年和20年期固息增发债，中标收益率为2.6447%、3.1087%和3.5009%；此前市场预测均值为2.68%、3.11%和3.56%。三期债投标倍数分别为3.59倍、2.15倍和6.02倍。

中债国债到期收益率曲线 显示，30年期最新收益率为3.4227%。本次增发标的券 二级市场最新成交在3.34%。

明日招标新债为招标的30年品种为今年第八期 30年品种第二次续发，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，手续费为承销面值的0.1%。

该期债自7月25日进行分销，7月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。