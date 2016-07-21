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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 16:05 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月21日

7月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:04时，1港元=0.86034人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为28.11%，高于上交易日收盘的27.92%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.28      4.38      1.14
 建设银行                                          5.07      5.40      1.09
 中国银行                                          3.30      3.18      1.21
 农业银行                                          3.10      2.87      1.26
 招商银行                                         17.24     17.24      1.16
 中信银行                                          6.14      4.97      1.44
 交通银行                                          5.63      5.20      1.26
 民生银行                                          9.31      8.11      1.33
 中国人寿                                         21.36     17.74      1.40
 中国平安                                         32.55     36.50      1.04
 中国太保                                         27.45     28.00      1.14
 中信证券                                         16.70     17.06      1.14
 新华人寿                                         41.19     28.20      1.70
 海通证券                                         15.74     12.80      1.43
 华能国际                                          7.15      4.66      1.78
 大唐发电                                          4.03      1.97      2.38
 华电国际                                          5.09      3.56      1.66
 中煤能源                                          5.54      4.02      1.60
 中国神华                                         14.85     14.74      1.17
 中国石油                                          7.34      5.38      1.59
 兖州煤业                                         12.66      4.91      3.00
 中国石化                                          4.84      5.67      0.99
 上海石化                                          6.18      3.79      1.90
 中海油服                                         12.67      6.15      2.39
 仪征化纤                                          4.09      1.48      3.21
 中国铝业                                          3.99      2.61      1.78
 江西铜业                                         15.60      9.48      1.91
 洛阳钼业                                          4.33      1.79      2.81
 紫金矿业                                          3.68      2.86      1.50
 马钢股份                                          2.69      1.76      1.78
 鞍钢股份                                          4.16      3.82      1.27
 重庆钢铁                                          2.52      1.67      1.75
 海螺水泥                                         15.91     20.45      0.90
 洛阳玻璃                                         27.41      4.60      6.93
 京城机电                                         10.41      3.24      3.73
 中联重科                                          4.23      2.42      2.03
 金隅股份                                          4.04      2.89      1.62
 中国国航                                          7.85      5.87      1.55
 东方航空                                          6.95      4.44      1.82
 南方航空                                          8.17      4.86      1.95
 中国远洋                                          5.35      2.85      2.18
 中海集运                                          4.15      1.71      2.82
 中集集团                                         14.03      9.21      1.77
 中海发展                                          6.29      4.39      1.67
 宁沪高速                                          8.79     10.82      0.94
 深高速                                            8.43      6.95      1.41
 成渝高速                                          4.76      2.69      2.06
 皖通高速                                         15.28      6.16      2.88
 广深铁路                                          4.13      3.68      1.30
 中国南车                                          9.26      7.20      1.49
 中国交建                                         10.85      8.63      1.46
 中国铁建                                          9.11      9.54      1.11
 中国中铁                                          6.99      6.00      1.35
 长城汽车                                         10.04      7.50      1.56
 比亚迪                                           61.94     52.20      1.38
 广汽集团                                         23.88     10.50      2.64
 青岛啤酒                                         30.07     27.75      1.26
 白云山                                           26.69     19.84      1.56
 新华制药                                         11.59      5.40      2.49
 海信科龙                                          8.51      4.19      2.36
 南京熊猫                                         16.96      6.22      3.17
 晨鸣纸业                                          8.55      6.62      1.50
 上海医药                                         19.90     18.50      1.25
 中兴通讯                                         14.99     10.78      1.62
 东方电气                                         10.12      6.13      1.92
 潍柴动力                                          8.44      9.32      1.05
 东北电气                                          6.80      2.79      2.83
 广船国际                                         30.71     12.12      2.95
 昆明机床                                          6.51      2.31      3.28
 一拖股份                                          9.85      4.06      2.82
 北辰实业                                          4.26      2.49      1.99
 创业环保                                          7.96      3.62      2.56
 中国中冶                                          3.86      2.44      1.84
 金风科技                                         15.80     10.76      1.71
 丽珠                                             49.60     39.90      1.44
 万科                                             17.02     15.52      1.27
 郑煤机                                            5.89      3.34      2.05
 大连港                                            6.14      3.61      1.98
 山东墨龙                                          8.97      3.28      3.18
 浙江世宝                                         29.98      9.44      3.69
 复星医药                                         21.24     19.86      1.24
 光大银行                                          3.80      3.49      1.27
 东江环保                                         18.20     12.18      1.74
 上海电气                                          7.97      3.30      2.81
 广发证券                                         16.84     17.54      1.12
 华泰证券                                         20.48     16.86      1.41
 东方证券                                         17.29      8.16      2.46
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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