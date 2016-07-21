《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月21日

新西兰经济：第四季企业信心升至逾两年最高--NZIER
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
7月21日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:06时,1港元=0.86037 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 13.95 7.27 2.23 南玻 11.32 6.40 2.06 深康佳 4.95 2.94 1.96 ST中华 10.79 5.06 2.48 ST中冠 11.87 4.78 2.89 深深宝 13.10 6.14 2.48 深华发 20.27 7.04 3.35 深赤湾 16.92 12.25 1.61 特力 68.40 22.18 3.58 飞亚达 12.02 7.21 1.94 一致药业 68.58 46.96 1.70 深深房 10.80 5.59 2.25 ST盛润 7.53 6.09 1.44 深南电 12.49 5.32 2.73 深纺织 13.47 7.54 2.08 方大集团 18.00 7.58 2.76 深国商 12.72 5.41 2.73 深赛格 11.78 5.47 2.50 宝石 12.88 6.48 2.31 小天鹅 35.10 27.47 1.49 粤高速 6.46 4.22 1.78 晨鸣纸业 8.55 6.35 1.56 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.37 4.78 1.55 大冷股份 11.21 6.31 2.06 粤电力 5.18 3.59 1.68 佛山照明 11.34 6.49 2.03 江铃汽车 27.08 20.01 1.57 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 8.99 4.91 2.13 威孚高科 20.94 16.46 1.48 古井贡酒 46.32 31.38 1.72 ST东海 13.96 6.48 2.50 长安汽车 15.41 12.01 1.49 京东方 2.38 2.08 1.33 鲁泰 11.61 10.08 1.34 本钢板材 6.24 2.52 2.88 张裕 41.26 23.47 2.04 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。