《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月21日

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
7月21日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:07时,1美元=6.674人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 10.56 0.858 1.84 市北高新 24.57 1.239 2.97 大众交通 7.17 0.782 1.37 永生投资 15.2 1.779 1.28 老凤祥 44.29 3.707 1.79 S中纺机 14.37 0.589 3.66 鼎立股份 8.15 0.694 1.76 氯碱化工 14.22 0.812 2.62 双钱股份 20.18 1.109 2.73 海立股份 13.29 0.811 2.46 浦东金桥 23.28 1.662 2.10 外高桥 21.63 1.804 1.80 ST联华 12.17 1.269 1.44 锦江投资 31 1.778 2.61 中路股份 30.88 2.311 2.00 金山开发 16.37 0.935 2.62 海欣股份 13.87 0.814 2.55 耀皮玻璃 6.57 0.674 1.46 大江股份 8.71 0.611 2.14 上柴股份 14.38 0.882 2.44 丹化科技 7.37 0.6 1.84 上海三毛 16.86 1.458 1.73 友谊股份 12.55 1.484 1.27 上工申贝 13.71 1.076 1.91 上海机电 20.36 2.196 1.39 宝信软件 24.53 1.941 1.89 上海物贸 14.12 1.026 2.06 自仪股份 19.09 1.624 1.76 上海普天 44.52 1.82 3.67 陆家嘴 23.32 1.534 2.28 华新水泥 7.08 0.639 1.66 锦江股份 34.57 2.609 1.99 鄂尔多斯 8.19 0.875 1.40 华电能源 5.26 0.518 1.52 SST天海 6.11 0.528 1.73 大名城 10.63 0.89 1.79 东方通信 9.08 0.772 1.76 黄山旅游 16.48 1.392 1.77 开开实业 20.3 1.524 2.00 海南航空 3.38 0.659 0.77 ST轻骑 5.85 0.528 1.66 振华重工 4.98 0.51 1.46 锦州港 4.22 0.542 1.17 九龙山 6.26 0.618 1.52 凌云股份 15.11 1.4 1.62 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。