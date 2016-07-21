台湾债市：10年债殖利率连四日收跌，资金进驻长券引领利差缩短

* 10年公债殖利率连四日微幅收跌

* 资金进驻长券引领利差缩短

* 明日105/4殖利率暂估在0.65-0.68%

路透台北7月21日 - 台湾10年期公债105/4 周四连续第四日微收跌。交易员指出，资金进驻押宝20年、30年长券殖利率向下修正以缩短其与10年券间的利差，引领105/4殖利率跟进走跌，惟五年增额券105/8R明日标售变数当前，压抑追价意愿进而收敛殖利率跌幅。

他们表示，随着少量买盘进驻30年券105/10压低发行前交易殖利率后，又见买盘进场掼压20年券105/9 殖利率至1.145%收盘新低，激励10年券105/4走势区间偏多，不过尾盘该券殖利率跌幅渐缩小，转趋观望明日五年新券标售结果出炉。

〞长券殖利率落后补跌，相较下五年券收益率并不吸引人。〞一位大型民营银行交易员说。

周五将标售五年期增额公债105/8R 。路透调查显示，由于央行连四度降息半码营造资金宽松环境，交易商为因应养券需求去化资金压力，惟长短券利差收敛题材持续发酵，短线五年券殖利率续跌空间有限，料本次得标利率中值将落在0.50-0.51%。

美国公债收益率周三在清淡交易中走高，受助于全球股市上涨，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前至少升息一次的预期增强，尽管最近的地缘政治事件可能带来风险。尾盘指标10年期公债 收益率报1.578%，高于周二尾盘的1.558%。

此外，台湾股市周四收涨0.54%至9,056.56点，创逾一年新高。分析师表示，受亚股走扬及外资持续做多带动。下半场因涨多居高思危致交易量略缩减，惟全天成交量仍在近千亿台币，料大盘将呈高档震荡盘坚走势。

交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间料在0.65-0.68%；五年增额券105/8R发行前交易殖利率主要区间在0.49-0.51%；至于20年券105/9期公债殖利率则料在1.13-1.15%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 +0.00 0.5050% 0.4980-0.5050% 7.5 10 105/4 -0.33 0.6670% 0.6550-0.6820% 151.5

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5 105/8 0.5050%

3 105/1 没有成交