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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 16:38 BJT

《全球汇市》日圆触及六周低位，关注欧洲央行会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1026  1.1013  +0.12  +1.53  1.0860
    美元/日圆            106.78  106.82  -0.04 -11.24  120.30
    欧元/日圆         117.75  117.73  +0.02  -9.75  130.47
    美元/瑞郎            0.9873  0.9869  +0.04  -1.45  1.0018
    英镑/美元            1.3212  1.3208  +0.03 -10.35  1.4738
    美元/加元            1.3049  1.3056  -0.05  -5.71  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6803  6.6769  +0.05  +1.71  6.5680
    澳元/美元            0.7496  0.7477  +0.25  +3.04  0.7275
    新西兰元/美元        0.6988  0.7025  -0.53  +2.39  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0894  1.0872  +0.20  +0.07  1.0886
    欧元/英镑         0.8343  0.8333  +0.12 +13.25  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4744  9.4731  +0.01  +3.31  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5011  8.4969  +0.05  -3.83  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李婷仪/刘秀红/张明钧/陈宗琦/于春红/王琛/孙茉莉/高琦/蔡美珍/艾茂林)

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