《全球汇市》日圆触及六周低位，关注欧洲央行会议

新西兰经济：第四季企业信心升至逾两年最高--NZIER
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1026 1.1013 +0.12 +1.53 1.0860 美元/日圆 106.78 106.82 -0.04 -11.24 120.30 欧元/日圆 117.75 117.73 +0.02 -9.75 130.47 美元/瑞郎 0.9873 0.9869 +0.04 -1.45 1.0018 英镑/美元 1.3212 1.3208 +0.03 -10.35 1.4738 美元/加元 1.3049 1.3056 -0.05 -5.71 1.3839 美元/离岸人民币 6.6803 6.6769 +0.05 +1.71 6.5680 澳元/美元 0.7496 0.7477 +0.25 +3.04 0.7275 新西兰元/美元 0.6988 0.7025 -0.53 +2.39 0.6825 欧元/瑞郎 1.0894 1.0872 +0.20 +0.07 1.0886 欧元/英镑 0.8343 0.8333 +0.12 +13.25 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4744 9.4731 +0.01 +3.31 9.1705 美元/挪威克朗 8.5011 8.4969 +0.05 -3.83 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李婷仪/刘秀红/张明钧/陈宗琦/于春红/王琛/孙茉莉/高琦/蔡美珍/艾茂林)
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路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。