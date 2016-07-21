欧元债市：德国公债收益率触及三周高位，稍后欧洲央行将召开会议

政府公债收益率回升，令欧洲央行立即采取行动因应可购公债稀缺的压力减轻。

但在逾半数德国公债因为收益率低于欧洲央行存款利率，因而不符合量化宽松计划购债资格的情况下，该行仍将需要迅速采取行动，以免无债可买。

“(英国退欧公投后)初期悲观情绪缓解，已令10年期德债收益率从极度低位反弹，”荷兰国际集团(ING)利率策略师Benjamin Schroeder表示。

“不过这仅为欧洲核心国家央行提供杯水车薪，这些央行苦于寻找可供购买的足够债券。一般的假设是欧洲央行将处理当前可购买的债券逐渐稀缺的问题。”

德国10年期公债收益率 上升3个基点，至负0.040%，此为三周高位，较本月稍早触及的纪录低点上涨逾15个基点。路透数据显示，上周新发行的10年期德债收益率上升至6月23日英国退欧公投来最高水准。

法国10年期公债收益率 升至0.25%。(完)

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