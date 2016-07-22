中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京7月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 7月 7/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 6月 7/27 0930 规模以上工业企业利润 1-6月 -- 中国货物和服务贸易 6月 7/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 二季度 8月 8/1 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 0945 财新制造业PMI 7月 8/3 0945 财新服务业PMI 7月 8/4 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 二季度 8/8 1000左右 进出口贸易数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 7月 工业生产者价格指数（PPI） 7月 -- 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/12 1000 国民经济运行情况新闻发布会 7月 规模以上工业增加值 7月 固定资产投资(不含农户) 1-7月 民间固定资产投资 1-7月 房地产开发和销售情况月度报告 7月 社会消费品零售总额 7月 8/16 -- 银行结售汇数据 7月 -- 银行涉外代客收付款数据 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 7月 8/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 7月 -- 中国货物和服务贸易 7月 8/27 0930 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/8 1000左右 进出口贸易数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 8月 工业生产者价格指数（PPI） 8月 9/13 1000 国民经济运行情况新闻发布会 8月 规模以上工业增加值 8月 固定资产投资(不含农户) 1-8月 民间固定资产投资 1-8月 房地产开发和销售情况月度报告 8月 社会消费品零售总额 8月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 -- 银行结售汇数据 8月 -- 银行涉外代客收付款数据 8月 9/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 8月 9/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 -- 中国货物和服务贸易 8月 9/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 -- 中国外债数据（正式数） 二季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/3 0945 财新制造业PMI 9月 10/5 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 1000左右 进出口贸易数据 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 国内生产总值（GDP） 三季度 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 9月 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 -- 银行结售汇数据 9月 -- 银行涉外代客收付款数据 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/28 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 -- 中国货物和服务贸易 9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/4 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/8 1000左右 进出口贸易数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 -- 银行涉外代客收付款数据 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 10月 11/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 11/28 -- 中国货物和服务贸易 10月 11/30 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 1000左右 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/13 1000 国民经济运行情况新闻发布会 11月 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/16 -- 银行结售汇数据 11月 -- 银行涉外代客收付款数据 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 11月 12/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 -- 中国货物和服务贸易 11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。 5. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该 数据将在统计期后半年内公布。 6.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据 将在统计期后三个月内公布。(完） 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 参看中国经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选 (发稿 李子木；审校 宿泱韫)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。