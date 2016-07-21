香港房地产：即使租金下跌三成，商业房地产商评级亦没即时压力--惠誉

新西兰经济：第四季企业信心升至逾两年最高--NZIER
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透香港7月21日 - 评级机构惠誉周四称，香港商业房地产商有能力抵御租金及投资物业价值下滑，即使租金跌幅高至30%而物业价值亦有相若下跌，对这些业主的信贷评级亦不会带来即时压力。
惠誉指出，这是由于这些业主的经常性EBITDA（除息、税、折旧及摊销前利润）利息覆盖率较高，以及基于净负债/投资物业价值计算的负债比率较低。
该评级机构认为，香港零售销售额持续下滑，不会对商场租金造成即时影响，因为按商户销售额计算的租金，相对固定租金的比例较少，且一般租约期为三年。至于写字楼租金则仍然坚挺，因香港核心区的供应偏紧，这有助香港商业房地产商部分抵销来自零售商场组合的风险。
截至5月底，香港的零售销售货值已连续15个月录得下滑，5月份珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值按年跌幅达18.7%。
惠誉称，该些原本商户组合有较多属奢侈品板块的业主，正调整其租户组合，增加餐饮租户的比例。例如太古地产 近期宣布将旗下高端商场--太古广场的餐饮面积增加50%，最少增加10家新餐厅。虽然租户组合调整会否导致商场租金收入下跌仍不确定，但太古地产将可受益于更稳定的租金收入来源。
在惠誉评级的香港收租股中，九龙仓 的零售物业比例最高，占公司2015年总租金收入的七成，写字楼租金占26%。惠誉指出，假如九龙仓在香港的零售租金收入下跌30%，其将难以令其经常性EBITDA利息覆盖率保持在一个与其评级匹配的水平，但惠誉认为这情况在未来12-18个月出现的机会不大。九仓正调整其租户组合，引进更多新品牌和新的餐厅，并进行宣传推广，以吸引消费者到旗下高端商场包括尖沙咀海港城和铜锣湾时代广场消费。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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