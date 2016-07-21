香港房地产：即使租金下跌三成，商业房地产商评级亦没即时压力--惠誉

路透香港7月21日 - 评级机构惠誉周四称，香港商业房地产商有能力抵御租金及投资物业价值下滑，即使租金跌幅高至30%而物业价值亦有相若下跌，对这些业主的信贷评级亦不会带来即时压力。

惠誉指出，这是由于这些业主的经常性EBITDA（除息、税、折旧及摊销前利润）利息覆盖率较高，以及基于净负债/投资物业价值计算的负债比率较低。

该评级机构认为，香港零售销售额持续下滑，不会对商场租金造成即时影响，因为按商户销售额计算的租金，相对固定租金的比例较少，且一般租约期为三年。至于写字楼租金则仍然坚挺，因香港核心区的供应偏紧，这有助香港商业房地产商部分抵销来自零售商场组合的风险。

截至5月底，香港的零售销售货值已连续15个月录得下滑，5月份珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值按年跌幅达18.7%。

惠誉称，该些原本商户组合有较多属奢侈品板块的业主，正调整其租户组合，增加餐饮租户的比例。例如太古地产 近期宣布将旗下高端商场--太古广场的餐饮面积增加50%，最少增加10家新餐厅。虽然租户组合调整会否导致商场租金收入下跌仍不确定，但太古地产将可受益于更稳定的租金收入来源。