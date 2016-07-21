全球贵金属：7月20日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

加拿大股市：下跌，受压于金融股和汽车类股下挫
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。
路透7月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量及同期全球最 大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓均与周二持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 31,032,804.9 7月20日 31,032,804.9 7月19日 0.0 0.00% iShares 348,580,571.0 7月20日 348,580,571.0 7月19日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。